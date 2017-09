Demi Lovato (25) ist ein absolutes Power-Girl. Nach monatelanger harter Arbeit kommt morgen (29.09.2017) endlich ihr neues Album ,,Tell Me You Love Me"!

BRAVO hat die Sängerin zum Interview in Stuttgart getroffen und quatschte mit Demi über ihr Album, Freundschaften und fiese Gerüchte.

Demi Lovato: Sie und Selena Gomez sind schon lange keine BFFs mehr

Vor ein paar Jahren waren Demi und ihre Kollegin Selena Gomez (25) noch ein Herz und eine Seele - Dann kam der Bruch. Gerüchte, dass Justin Bieber (23) der Grund dafür sein soll machten die Runde - Doch was wirklich zwischen den beiden geschehen ist, wissen sie selbst am besten. Wir wollten von Demi (25) wissen, ob die beiden Girls sich heute wieder verstehen. ,,Ich und Selena sind noch Freunde. Wir sind nur nicht mehr so eng miteinander, wie wir es mal waren. Aber alles ist gut zwischen uns." Ganz normal also - Sowas kennst du bestimmt auch, oder? Man ist richtig gut mit einer Person befreundet, hängt die ganze Zeit zusammen ab - Und hat irgendwann einfach die Schnauze voll voneinander. Umso cooler, dass die beiden Sängerinnen heute so locker damit umgehen können!