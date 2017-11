Demi Lovato: Blitz-Hochzeit? Dieses Bild sorgt für Aufregung!

Demi Lovato lässt ihre Fans gerade durchdrehen. Bei Instagram hat die Sängerin ein mysteriöses Foto von sich in einem Hochzeitskleid hochgeladen. Hat Demi etwa heimlich geheiratet?

Demi Lovato: So hübsch sieht sie in ihrem Hochzeitskleid aus

Huch, das ging aber schnell! Demi Lovato zeigt sich auf Instagram und Twitter auf einmal in makelloser Hochzeitsmontur. Wollte da etwa jemand ohne viel Blitzlichtgewitter den heiligen Bund der Ehe schließen? Ihre Fans sind wegen der Schnappschüsse auf jeden Fall aus dem Häuschen. Das merkwürdige an ihren Postings ist jedoch, dass jegliche Bildunterschriften fehlen, um die vermeintlichen "Hochzeitsbilder" richtig einordnen zu können.

Ein Beitrag geteilt von Demi Lovato (@ddlovato) am 22. Nov 2017 um 12:02 Uhr

Während die Bilder natürlich schnell nahelegen, dass Demi Lovato geheiratet hat, sind sich andere Follower sicher: Die Fotos sollen nur das kommende Musikvideo zu "Tell Me You Love Me" anteasern. Bis das Video rauskommt oder die 25-Jährige ein Statement dazu abgibt, können wir jedoch nicht mit Sicherheit sagen, ob Demi Lovato das Hochzeitskleid nur als Kostüm trägt oder wirklich jemand einen Ring um ihren Finger gelegt hat.

Apropos "jemand": Angeblich wurde Ryan Philippe ("Eiskalte Engel") vor kurzem dabei beobachtet, wie er in den frühen Morgenstunden Demi Lovatos Haus verließ. Es scheint allerdings äußerst unwahrscheinlich (wenn auch nicht unmöglich), dass die beiden nach so kurzer Zeit direkt geheiratet haben. Wir werden bei Demis nächsten Musikvideo also ganz besonders darauf achten, ob sie ein Brautkleid trägt ;)