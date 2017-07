Davie Selke: "Für England bin ich noch zu jung"

Der frischgebackene U21-Europameister Davie Selke ist das neue Juwel in der Hauptstadt. Mit acht Millionen Euro Ablöse ist er der teuerste Herthaner ever. Klar, dass der Youngster große Ziele hat, wie er uns im Interview verriet.

BRAVO SPORT: Davie, Du hast im Sommer den Verein gewechselt. Was hat den Ausschlag für Hertha BSC gegeben?

Davie Selke: Es war ein großer Wunsch von mir, dass es vor der U21 EM klappt. Für mich war es wichtig, bei der EM einen klaren Kopf zu haben. Mit Hertha hatte ich tolle Gespräche und schon lange Kontakt. Hertha hat schon lange Interesse gezeigt. Das hat mich auch überzeugt. Hertha BSC hat mir das Vertrauen gegeben und ich habe den Schritt aus voller Überzeugung gemacht.

BRAVO SPORT: Es gab ja auch andere Angebote, unter anderem aus der Premier League. Was hat den Ausschlag für Europa-League-Teilnehmer Hertha BSC gegeben?

Davie Selke: Die Europa League war ein Plus, aber ich habe nicht gesagt, deswegen mache ich es. Es war schon wichtig für mich, in Deutschland zu bleiben. Ich hatte gute Angebote aus England, aber eher finanziell. Für mich in meinem Alter ist es wichtig, zu spielen. Gerade nach der letzten Zeit, in der ich nicht so oft auf dem Platz stand.

BRAVO SPORT: Du sagst es, Du hast nicht so oft gespielt. Bei der Hertha gibt es in der Offensive Kalou oder Ibisevic. Wie siehst Du in Berlin Deine Rolle?

Davie Selke: Ich glaube schon, dass es die Fantasie von Hertha ist, mit zwei Spitzen zu spielen im nächsten Jahr. Ibisevic ist ein toller Bundesligastürmer, von dem ich mir viel abschauen kann. Er hat schon viele Jahre auf dem Buckel. Davon werde ich bestimmt profitieren. Salomon Kalou ist auch ohne Frage ein toller Spieler, er kommt aber eher über außen. Darüber haben wir gesprochen. Ein Zweikampf gegen einen Spieler wie Ibisevic in der jetzigen Situation – da weiß ich nicht, ob das ganz so förderlich gewesen wäre. Ich kann von ihm noch eine Menge lernen. Ich glaube, dass es auch zusammen ganz gut passen wird, wie in meiner Bremer Zeit mit Franco.

Was Davie Selke an seinem Ex-Klub Leipzig vermissen wird und warum es für ihn wichtig war in Deutschland zu bleiben, lest Ihr im kompletten Interview in BRAVO SPORT Ausgabe Nr. 14. Ab sofort im Zeitschriftenhandel erhältlich!