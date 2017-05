Dein erstes Date steht an , doch Dir fällt einfach keine Unternehmung ein? Oder Du möchtest unbedingt mal wieder ein schönes oder außergewöhnliches Date mit Deinem Schatz verbringen , um Eure Beziehung aufzufrischen? Kein Problem! Wir haben hier viele coole Date Ideen für Singles und Pärchen zusammengetragen- so wird Deine Verabredung einmalig und bleibt garantiert in Erinnerung.

Date Ideen für draußen:

Ein Picknick im Grünen geht immer! (Okay, gutes Wetter ist natürlich Voraussetzung.)

Unternehmt eine Bootsfahrt zusammen. Tretboot fahren ist wirklich super easy und erfordert nicht viel Anstrengung. Ihr könnt Euch aber auch ein Paddelboot oder Ruderboot schnappen. Kleiner Tipp: Nehmt am besten etwas Proviant mit - dann könnt ihr auf dem Wasser noch ein wenig Zeit verbringen. ;)

In den Zoo oder Tierpark gehen und die Elefanten, Affen und Rehe füttern. Das macht ziemlich viel Spaß!

Eine Fahrradtour machen - sucht Euch ein schönes Ziel aus und los geht's!

Minigolf spielen: Geht im Sommer draußen, im Winter und bei Regen aber auch drinnen.

Ein Sparziergang um den See machen – inklusive Enten füttern.

Wie wäre es mit Inliner oder Skateboard fahren?

Im Park Menschen beobachten und sich Geschichten über sie ausdenken. Das ist so witzig! Ihr könnt Euch auch eine eigene Fake-Geschichte überlegen und die vor Leuten spielen. (Z. B. eine Liebeserklärung in aller Öffentlichkeit spielen) Die Reaktionen sind einfach zu komisch.

Ihr seid beide total tierlieb? Besucht doch zusammen ein Tierheim und geht mit einem Hund Gassi. Der wird sich tierisch freuen und ihr habt auch Euren Spaß und ein gemeinsames Thema/Hobby.

Zeigt Euch Eure Lieblingsplätze von früher und erzählt, was ihr bereits erlebt habt. Das verbindet!

Zusammen einen Jahrmarkt oder Freizeitpark besuchen. Ihr könnt euch gegenseitig Händchen halten in der Achterbahn.

Joko und Klaas haben es vorgemacht: „Wenn ich Du wäre“ spielen. Dabei erlebt ihr garantiert eine Menge und habt viel zu lachen.

Bei genug Wind könnt ihr einen Drachen selber basteln und anschließend steigen lassen.

Ein Lagerfeuer ist nicht nur gemütlich, sondern auch unheimlich romantisch.

Besucht ein Planetarium! Wo ist es romantischer, als unter dem Sternenhimmel? ;) (In Hamburg, Mannheim, Wolfsburg, Jena und Stuttgart gibt es auf jeden Fall eines.)

Wenn Schnee liegt, könnt ihr gemeinsam Schlitten fahren.

Open Air Kino (Bieten viele Städte im Sommer an!)

Spontaner Ausflug in eine andere Stadt - vielleicht ist die nächste Stadt nur ein paar Bahnstationen entfernt.

Im Sommer natürlich Eis essen gehen. Alternativ könnt ihr aber auch Eis selbermachen.