Das Supertalent 2017: Infos zu den Castings, Kandidaten und der Jury!

Die Castingshow "Das Supertalent" geht 2017 in die elfte Runde. In der Jury sitzen vermutlich wieder Bruce Darnell, Victoria Swarowski und Dieter Bohlen. Die Castingtour ist bereist in vollem Gange - neben deutschen Städten, geht es auch nach Österreich und in die Schweiz. "Das Supertalent 2017" läuft ab Herbst bei RTL im Programm.

Hier bekommst Du alle Infos zu den Castings, Kandidaten und der Jury von "Das Supertalent 2017".

Das Supertalent 2017: Tickets kaufen!

Noch ist es nicht soweit, um Tickets für "Das Supertalent 2017" kaufen zu können. Sobald Tickets verfügbar sind, kannst Du sie HIER kaufen.

Das Supertalent: Was bekommt der Gewinner?

Der Gewinner von "Das Supertalent" erhält neben dem Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro auch die einmalige Chance im Showmekka Las Vegas aufzutreten. WOW! Das ist sicherlich ein unvergessliches Erlebnis!

Das Supertalent: Wer kann sich bewerben?

Du möchtest unbedingt auf der Supertalent-Bühne stehen und Dein Talent zeigen? Egal ob Sänger, Tänzer, Zauberer, Akrobat oder Comedian - bewirb Dich bei "Das Supertalent 2017". Bewerben können sich nämlich Talente jeden Alters. Wichtig: Zum offenen Casting solltest Du ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass) mitbringen. Alle Bewerber unter 18 Jahren müssen zusätzlich in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein oder die unterschriebene Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten mitbringen.

Hier kommst Du zum Anmeldeformular!

Das Supertalent 2017: Die Castingtermine

Die offenen Supertalent-Castings finden immer von 12.00 - 20.00 Uhr statt!

01.04.2017 Frankfurt am Main - Hotel Intercontinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str. 43, 60329 Frankfurt

- Hotel Intercontinental Frankfurt, Wilhelm-Leuschner-Str. 43, 60329 Frankfurt 03.04.2017 Dortmund - Mercure Hotel Dortmund Centrum, Olpe 2, 44135 Dortmund

- Mercure Hotel Dortmund Centrum, Olpe 2, 44135 Dortmund 08.04.2017 Zürich (Schweiz) - Renaissance Zürich Tower Hotel, Turbinenstr. 20, CH-8005 Zürich

- Renaissance Zürich Tower Hotel, Turbinenstr. 20, CH-8005 Zürich 10.04.2017 Stuttgart - Maritim Hotel Stuttgart, Seidenstr. 34, 70174 Stuttgart

- Maritim Hotel Stuttgart, Seidenstr. 34, 70174 Stuttgart 12.04.2017 Freiburg - Novotel Freiburg Am Konzerthaus, Konrad-Adenauer-Platz 2, 79098 Freiburg

- Novotel Freiburg Am Konzerthaus, Konrad-Adenauer-Platz 2, 79098 Freiburg 18.04.2017 Oberhausen - NH Hotel Oberhausen, Düppelstr. 2, 46045 Oberhausen

- NH Hotel Oberhausen, Düppelstr. 2, 46045 Oberhausen 20.04.2017 Hannover - Hannover Congress Centrum (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover

- Hannover Congress Centrum (HCC), Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover 22.04.2017 Bremen - Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen, Hollerallee 99, 28215 Bremen

- Maritim Hotel & Congress Centrum Bremen, Hollerallee 99, 28215 Bremen 24.04.2017 Leipzig - pentahotel Leipzig, Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig

- pentahotel Leipzig, Großer Brockhaus 3, 04103 Leipzig 26.04.2017 Dresden - Maritim Hotel & Congress Center Dresden, Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden

- Maritim Hotel & Congress Center Dresden, Ostra-Ufer 2, 01067 Dresden 02.05.2017 Erfurt - Hotel Radisson Blu Erfurt, Juri-Gagarin-Ring 127, 99084 Erfurt

- Hotel Radisson Blu Erfurt, Juri-Gagarin-Ring 127, 99084 Erfurt 04.05.2017 Nürnberg - Hotel Hilton Nürnberg, Valznerweiherstr. 200, 90480 Nürnberg

- Hotel Hilton Nürnberg, Valznerweiherstr. 200, 90480 Nürnberg 06.05. & 08.05.2017 Wien (Österreich) , Hotel Hilton Vienna, Am Stadtpark 1, A- 1030 Wien

, Hotel Hilton Vienna, Am Stadtpark 1, A- 1030 Wien 10.05.2017 Graz (Österreich) - Hotel Das Weitzer, Grieskai 12-16, A- 8020 Graz

- Hotel Das Weitzer, Grieskai 12-16, A- 8020 Graz 12.05. & 13.05.2017 Köln - MMC Studios Köln // Coloneum, Am Coloneum 1, 50829 Köln

- MMC Studios Köln // Coloneum, Am Coloneum 1, 50829 Köln 19.05. & 20.05.2017 München - Salesianum München, St.-Wolfgangs-Platz 11, 81669 München

- Salesianum München, St.-Wolfgangs-Platz 11, 81669 München 22.05.2017 Ulm , LAGO Hotel & Restaurant am See, Friedrichsau 50, 89073 Ulm

, LAGO Hotel & Restaurant am See, Friedrichsau 50, 89073 Ulm 24.05.2017 Mannheim - Dorint Hotel Mannheim, Friedrichsring 6, 68161 Mannheim

- Dorint Hotel Mannheim, Friedrichsring 6, 68161 Mannheim 26.05. & 27.05.2017 Hamburg - Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg

- Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall 12, 20355 Hamburg 09.06. & 10.06.2017 Berlin - GLS Sprachenzentrum Berlin, Kastanienallee 82, 10435 Berlin

Das Supertalent: Alle Gewinner im Überblick

Staffel (2007): Ricardo Marinello Staffel (2008): Michael Hirte Staffel (2009): Yvo Antonio & Prima Donna Staffel (2010): Freddy Sahin-Scholl Staffel (2011): Leo Rojas Staffel (2012) Jean-Michel Aweh Staffel (2013) Lukas Pratschker & Falco Staffel (2014) Marcel Kaupp Staffel (2015) Jay Oh Staffel (2016) Angel Flukes

Alle Infos zu "Das Supertalent" findest Du auch im Special bei RTL.de