Welche App ist auf deinem Handy ständig offen, wofür benutzt du dein Smartphone am häufigsten? Das BRAVO-Horoskop verrät dir deine Vorlieben!

Wassermann (21.1. – 19.2.)

Im Trend zu sein und Trends zu setzen – das ist die Welt des Sternzeichens Wassermann! Dein Handy ist für dich dazu da, um jeden Tag ein #ootd-Foto zu machen und online nach neuen Styles zu suchen. Du liebst es, wenn andere dich für deinen Look abfeiern, gibst deinen Freunden und Followern aber auch gerne Modetipps über deine Social-Media-Accounts.



Sternzeichen Wassermann: Immer auf der Suche nach Trends Nata Konstantinova / stock.adobe.com

Fische (20.2. – 20.3.)

Im Gegensatz zu anderen Sternzeichen legst du Wert auf Privatsphäre. 24/7 mit dem Handy Selfies oder Status-Updates bei Insta & Co. posten und der ganzen Online-Welt dein Leben ausbreiten? Nicht dein Ding! Wenn du was zu erzählen hast, verabredest du dich lieber per WhatsApp mit dem/der BFF in eurem Lieblings-Café.

Widder (21.3. – 20.4.)

Die Welt ist für dich ein Abenteuer – an dem du alle anderen Sternzeichen teilhaben lässt. Dein Handy benutzt du deshalb vor allem dafür, um Snaps, Storys und Pics von den Locations zu posten, an denen du unterwegs bist. Und wenn du nicht gerade deinen aktuellen Bungee-Jump filmst, dann triffst du per WhatsApp schon die nächste Verabredung …

Stier (21.4. – 20.5.)

Das Sternzeichen Stier liebt Food-Trends und Home-Improvement! Wenn du nicht gerade an etwas bastelst, bearbeitest du auf deinem Smartphone #foodporn-Pics oder Bilder von deinem letzten #diy-Projekt, um sie bei Pinterest & Co. zu posten. Oder du surfst DIY- und Food-Blogs ab. Dein Handy ist für dich das praktische Gadget für sowas, aber auch nicht mehr.

Food- und DIY-Trends: Die Vorlieben des Sternzeichens Stier Nata Konstantinova / stock.adobe.com

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

Geboren im Sternzeichen Zwillinge, hast du den ständigen Drang, Neues kennenzulernen und auszuprobieren. Mit dem Handy suchst du online ganz gezielt nach Ideen, tauscht dich darüber aber auch intensiv mit deinen Leuten aus. Und bestellst das nötige Zubehör zur Umsetzung dann auch ganz einfach online …

Krebs (22.6. – 22.7.)

Als Krebs bist du emotional und sensibel, vor allem, wenn es um deine BFFs geht. Deshalb hältst du jeden gemeinsamen Moment mit der Handy-Kamera fest, hast in der Foto-App eine Riesengalerie mit Cliquen-Pics. Das heißt nicht, dass du sie alle online stellst – dir geht es vor allem darum, sie jederzeit auf dem Handy angucken zu können.

Löwe (23.7. – 23.8.)

Als Anführer deiner Clique bist du der Ober-Handy-Checker: Per WhatsApp und Nachrichten stehst du im Dauerkontakt mit deinen Leuten und koordinierst, was bei euch geht. Für Social Media ist da wenig Zeit. Aber wenn, dann postest du Selfies von dir – und nimmst es persönlich, wenn sie nur wenige Likes bekommen . . .

Jungfrau (24.8. – 23.9.)

Als Sternzeichen Jungfrau bist du totaler Tier-Nerd und hast mit Sicherheit ein Haustier. Von diesem machst du so oft es geht Fotos und Videos mit der Handy-Kamera, die du voller Stolz der ganzen Welt auf Instagram und Snapchat zeigst. Ansonsten guckst du gerne lustige Tier-Videos bei YouTube, klickst dich durch Katzenbilder-Galerien und liest Artikel über Tierschutz.

Noch mehr als sich selbst liebt die Jungfrau ihre Haustiere Nata Konstantinova / stock.adobe.com

Waage (24.9. – 23.10.)

Du bist charmant und kontaktfreudig. Dementsprechend sieht man dich oft auf Partys, auf denen du mit deinem Phone viele Bilder für deine Social-Media-Accounts aufnimmst. Diese Netzwerke sind für dich aber auch perfekt, um Leute online zu treffen und kennenzulernen. Klar, dass man dich auch bei Dating-Apps wie Tinder findet …

Skorpion (24.10. – 22.11.)

Geboren im Sternzeichen Skorpion, bist du ein neugieriger Mensch und möchtest auf alles eine Antwort finden. Dein Smartphone ist dafür die perfekte Hilfe – wozu gibt es schließlich Google? Wenn du erstmal online bist, surfst du auch gerne so vor dich hin, um interessante Fakten zum Zeitgeschehen, aber auch den neuesten Star-Klatsch zu entdecken.

Ob VIP-News oder Wissensthemen: Skorpione wollen über alles informiert sein Nata Konstantinova / stock.adobe.com

Schütze (23.11. – 21.12.)

Dein Smartphone ist dazu da, um dir eine Stimme zu verschaffen: In WhatsApp-Chats und sozialen Medien postest du deine Meinung. Und du hast zu jedem Thema eine! Wahrscheinlich auch über diesen Artikel hier … Vor Hatern und Shitstorms hast du keine Angst – im Gegenteil, ist es dir vollkommen egal, was andere über dich sagen.

Steinbock (22.12. – 20.1.)

Als Sternzeichen Steinbock liebst du es, bewundert zu werden – im wahren Leben genauso wie online. Klar, dass du mit deinem Handy am liebsten Selfies machst und postest, oder sportliche Leistungen dokumentierst. Und wenn es mal keine Fotos gibt, dann erzählst du deinen Leuten per WhatsApp oder am Telefon, was wieder alles bei dir los war …