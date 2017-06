Das richtige Po-Training

Einen knackigen Po – welches Mädchen wünscht sich DEN nicht? Gerade im Sommer kommt er in Bikinis oder Shorts besonders gut zur Geltung. Doch ein schöner Po kommt nicht von allein – die richtige Ernährung und vor allem gezielte Übungen, sind hier der Schlüssel zum Glück.

Übrigens: Jede Po-Form erfordert ein anderes Training. Du solltest Dir also überlegen, welche Po-Form Du gerne hättest, und daran Dein Training anpassen. Welche Übungen für welche Po-Form die richtigen sind, erfährst Du in >>> diesem VIDEO:

By the way: Po Training kann am Anfang ziemlich anstrengend sein und Muskelkater hervorrufen. Aber die Arbeit lohnt sich. Denn die meisten Po-Übungen sorgen ganz nebenbei für straffe Beine. :)