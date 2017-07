Das neue DFB-Trikot für die WM 2018

Das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland wurde geleaked. In Erinnerung an das Weltmeister-Trikot von 1990, in dem die Legenden um Lothar Mattäus und Rudi Voller die DFB-Elf zum Titel schossen, wurde die Brustverziehrung mit den damals schwarz-rot-goldenen Streifen nun schwarz eingefärbt. Der Verlauf wurde gespiegelt. Darüber sind das DFB-Wappen sowie die Spielernummer und das Logo des Ausrüsters Adidas zu sehen. Die Hosen werden schwarz, die Stutzen weiß sein.

Medienberichten zufolge soll das Auswärtstrikot für die WM grün werden. Inwieweit es sich bei dem geleakten Trikot um ein Original handelt, ist noch nicht klar. Die offizielle Vorstellung des neuen Jerseys für "Die Mannschaft" soll erst im November erfolgen. Wir dürfen gespannt sein ...