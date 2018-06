DAS ist der Unterschied zwischen VERLIEBT sein und LIEBEN!

Ihr habt Schmetterlinge im Bauch und nur noch Augen füreinander? Dann ist die Sache klar: Ihr seid bis über beide Ohren ineinander verknallt! Love is in the air

Doch Psychologen auf der ganzen Welt erinnern immer wieder daran: VERLIEBT sein und LIEBEN ist nicht Dasselbe! Doch was genau ist eigentlich der Unterschied?

Nicht aus jedem Bauchkribbeln wird Liebe

Auch wenn das erste Date wunderbar war und du wirklich Bauchkribbeln hattest, muss nicht eine ernsthafte Beziehung daraus entstehen. Du merkst beim Daten relativ schnell, wie gern ihr euch wirklich mögt. Und wenn es zwischen euch funkt und ihr eine Beziehung habt, muss auch aus einer wirklich schönen Beziehung, nicht automatisch die große Liebe werden. Ganz egal, wie hervorragend am Anfang alles läuft.

Aber woran merkt man denn nun, dass man den Schritt vom Verliebtsein zum Lieben geschafft hat?

Es ist im Grunde ganz einfach:

Dass du verliebt bist, merkst du vor allem an deinem Körper. Dann kriegst du Herzklopfen, zittrige Hände oder "weiche" Knie: Mit all diesen Reaktionen verarbeitet dein Körper seine Nervosität, seine Aufgeregtheit - eben das "Verliebtsein". Und natürlich gehört zu den körperlichen Reaktionen auch die sexuelle Begierde!

Echte Liebe hingegen zeigt sich vor allem in Emotionen. Und zwar auch dann noch, wenn die Aufregung des Anfangs verflogen ist. Empfindet ihr Sehnsucht? Freut ihr euch noch immer aufeinander - auch beim 20., 50., 100. Treffen? Und ganz wichtig: Vertraut ihr einander? Dann bist du in love. Und zwar so richtig. Hach!

Verliebtheit + Vertrauen = Liebe