Was du auf Instagram in deinem Feed postest, sagt viel darüber aus, wer du bist – und lässt Rückschlüsse auf dein Sternzeichen zu! Hier ist das BRAVO-Insta-Horoskop …

Wassermann (21.1. – 19.2.)

Dein Instagram-Account zeigt, was für ein einzigartiger Mensch du bist! Mit deinen Posts hebst du dich nicht nur von anderen ab – du willst mit ihnen vor allem deine Follower inspirieren und ihnen vermitteln, wie sie sich und die Welt zum besseren verändern können. Folge weiterhin deiner Mission #betterworld!

Fische (20.2. – 20.3.)

Fische maxhen Insta zum Kunstwerk Nata Konstantinova - stock.adobe.com

Fische sind sehr verträumte Menschen – und so ist auch dein Instagram-Feed ist einziger, langer Tagtraum! Mehr noch: Mit deinen Fotos machst du ihn sogar zu einem echten Kunstwerk. Auch die Bildunterschriften sind schön und regen zum Nachdenken an – #moodoftheday. Von deinen Followern wirst du dafür wirklich bewundert!

Widder (21.3. – 20.4.)

Als Widder ist Instagram für dich vor allem dazu da, um allen zu zeigen, was du jetzt wieder Tolles gemacht und erreichst hast. Du willst nicht nur immer und in allem die Nummer eins sein – sondern willst es auch als Erster bei Insta posten – #winning. Verlieren kommt in deinem Feed nicht vor – was deine Follower etwas neidisch macht …

Stier (21.4. – 20.5.)

Wenn du bei Instagram nicht gerade irgendwelche #foodporn-Pics postest, dann sind es welche von dir selbst … Neues Outfit? Du machst sofort einen #ootd-Beitrag. Ausflug ins Spa? Du postest: #livingmybestlife. Deine Follower wünschten, sie hätten ein halb so schönes Leben wie du …

Zwillinge (21.5. – 21.6.)

Zwillinge sind echte Philosophen Nata Konstantinova - stock.adobe.com

Kann es sein, dass dich bei Instagram die Bildunterschriften mehr interessieren als die Fotos? Wann immer dir ein interessanter Gedanke kommt – du musst ihn sofort posten, ausführlich und sehr philosophisch formuliert. Das Pic ist eigentlich nur dazu da, um den langen Text optisch zu untermalen …

Krebs (22.6. – 22.7.)

Dir geht es nicht darum, dich auf Insta selbst zu zeigen – sondern deine Freunde und deine Clique! Wenn jemand Geburtstag hat, huldigst du ihm mit einem ausführlichen, liebevollen #bff-Beitrag. Klar, dass deine Follower dich auch gerne als BFF hätten – und hoffen, dass du auch mal einen Beitrag über sie bringst …

Löwe (23.7. – 23.8.)

Löwen sind echte Insta-Poser Nata Konstantinova - stock.adobe.com

Dein Feed ist voll mit ausgiebig bearbeiteten Selfies und Fotos, die dich mit all deinen Leuten zeigen – natürlich in perfekten Posen! Je mehr Likes du bekommst, desto mehr liebst du Instagram und fühlst dich dazu angespornt, noch mehr von dir zu posten. Auf deine Follower wirkst du wie ein echter Star und ein Vorbild – #goals …

Jungfrau (24.8. – 23.9.)

Die Jungfrau richtet in ihrem Instagram-Feed den Fokus auf ein bestimmtes Thema. Das kann ein Hobby sein, oder auch eine Mission, die sie verfolgt – #vegan4life. Wer dir folgt, tickt höchstwahrscheinlich genau wie du. Deshalb liken sie alle deine Beiträge und würden dir niemals abspringen – so lange du ihnen gibst, was sie erwarten …

Waage (24.9. – 23.10.)

Waagen lieben schöne Dinge – auch auf Instagram Nata Konstantinova - stock.adobe.com

Du möchtest es schön haben – und das gilt selbstverständlich auch für deinen Instagram-Account! Nicht nur, dass du deine Bilder sehr bewusst auswählst und sehr ästhetisch bearbeitest. Dein ganzer Feed ist sehr strukturiert und alles aufeinander abgestimmt. Damit bist du eine echte Inspiration für deine Follower!

Skorpion (24.10. – 22.11.)

Du hast kein Problem damit, der ganzen Welt auf deinem Instagram-Account einen Einblick in dein Seelenleben zu geben. Fotos und Bildunterschriften von dir sind emotional und bedeutungsvoll, und zeigen auch deine Schattenseiten – #staystrong.. Aber genau für diese Ehrlichkeit lieben dich deine Follower.

Schütze (23.11. – 21.12.)

Schützen lieben Insta-Action Nata Konstantinova - stock.adobe.com

Deinem Instagram-Account zufolge ist dein Leben ein einziges, niemals enden wollendes Abenteuer. Wenn du nicht gerade Fotos von Ausflügen oder vom letzten Urlaub postest (#justbackfrom), dann sieht man dich, wie du was Neues ausprobierst. Deine Follower sind jeden Tag gespannt, was sie heute wieder von dir zu sehen bekommen …

Steinbock (22.12. – 20.1.)

Du bist fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, für seine Träume zu kämpfen und man sich anstrengen muss, wenn man etwas erreichen will. Dein Instagram-Feed dokumentiert das: Du zeigst dich dabei, wie du etwas angehst, aber auch, wie du dich dafür belohnst. Deine Follower gucken dir bei diesen Entwicklungen gespannt zu …