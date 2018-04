Deutschland’s bekannteste Youtuberinnen Dagi Bee und Bibi von BibisBeautyPalace sind beide schon extrem lange und glücklich an Eugen Kazakov und Julian (Julienco) Claßen vergeben. Heute dürft ihr entscheiden, welches der beiden euer „Favorit-Youtube-Couple“ ist. Stimmt ab!

Dagi Bee und Eugen - verliebt, verlobt, (fast) verheiratet

Seit 2015 ist die Youtuberin Dagi Bee mit Eugen Kazakov zusammen. Nur gut ein Jahr später verkündete die 23-Jährige ihre Verlobung - natürlich in einem Video auf Youtube. Bei einem Überraschungstrip nach Paris stellte Eugen ihr vor dem Eiffelturm (den sich Eugen als Liebesbeweis danach hat tätowieren lassen!) die Frage aller Fragen. Und Dagi Bee hat ja gesagt. Ein Termin für die Hochzeit steht wohl auch schon fest. Bisher hat Dagi aber nur verraten, dass es dieses Jahr soweit sein wird und sie schon extrem aufgeregt ist wegen des großen Tags. Bis es soweit ist, genießen die beiden ihre gemeinsame Zeit in Düsseldorf. Eugen ist seit über einem Jahr auch ganz oft in Dagis Videos zu sehen und begleitet sie zu sämtlichen Events, wie der ECHO-Verleihung. Die beiden sind also wirklich unzertrennlich und werden sicher noch ganz lang (oder für immer) zusammenbleiben. Und das bald sogar als Ehepaar!

Bibi und Julian - gemeinsam bis ans Ende der Welt

Bibi von BibisBeautyPalace kennt ihren Julian schon aus der Schulzeit. Damals haben sich die beiden kennengelernt und sind seit 2009 offiziell in einer Beziehung. Heute wohnen sie in Köln und sind ein richtiges Power-Couple. Denn mit ihren Youtube-Videos (einzeln oder gemeinsam) sind die beiden richtig erfolgreich. So hat BibisBeautyPalace allein auf der Video-Plattform knapp 5 Millionen Abonennten und Julian’s Channel „Julienco“ bald 3,5 Millionen. Ein anderes großes gemeinsames Hobby der zwei Turteltäubchen ist das Reisen. Fast jede Woche teilen die beiden verliebte Pics und Videos von überall auf der Welt. Sei es aus Monaco, Paris, Dubai oder momentan L.A. Zu einem ihrer Urlaubs-Bilder schrieb Bibi zum Beispiel: „I love making memories with you 💙 @julienco_“! Ob da nicht auch bald die Hochzeitsglocken läuten? Laut Julienco, wartet er ja auf einen Heiratsantrag von ihr. Wie süß!