Das beste Spiel der Welt #FCBRMA

Am Mittwoch steigt das Duell der Giganten: La Bestia Negra empfängt die Königlichen im Viertelfinale der Champions League.

Hier gibt's den News-Ticker zum besten Spiel der Welt! Stay tuned...

***UPDATE 16:45***

" Bayern führt "

Die CL-Bilanz beider Klubs gegeneinander spricht klar für die Bayern: Der deutsche Rekordmeister konnte elf der bisher 22 Partien für sich entscheiden. Real ging nur neun Mal als Sieger vom Platz, zwei Mal trennten sich beide Teams unentschieden.

Allerdings: In Sachen CL-Triumphe hat Rekordsieger Real (elf Siege) gegenüber dem FC Bayern (fünf) klar die Nase vorne.

" Italiener pfeift das Hinspiel "

Die UEFA hat die Schiedsrichter-Ansetzung für den Kracher zwischen Bayern und Real bekannt gegeben. Der Italiener Nicola Rizzoli wird die Partie in der Allianz Arena am Mittwoch leiten.

***UPDATE 16:00***

" Gelbsperre droht! "

Beim FC Bayern muss Jerome Boateng aufpassen: Bei der nächsten Gelben Karte wäre das Abwehr-Ass automatisch für das Rückspiel gesperrt. Luka Modric und Abwehrchef Sergio Ramos wären im Falle einer Verwarnung für das Rückspiel im Estadio Santiago Bernabeu gesperrt.

" Autogrammjäger, aufgepasst! "

Wer einen Blick aus nächster Nähe auf Cristiano Ronaldo, Gareth Bale und Co. erhaschen will, der ist am Hilton-Hotel am Tucherpark richtig. Hier steigt die Real-Mannschaft am Dienstag ab.

***UPDATE 13:20***

"Die zwei besten Teams der Welt"

Toni Kroos meldet sich auch zu Wort. Gegenüber der UEFA-Website sagte er: "Für mich spielen in diesem Viertelfinale die zwei besten Teams der Welt gegeneinander. Das könnte auch das Finale sein."

***UPDATE 13:20***

"Bayern klarer Favorit"

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sprach im SPORT1-Doppelpass ungewohnt positiv über den FC Bayern München. "Ich bin mal gespannt, wie es Real Madrid am Mittwoch macht. Bayern ist für mich klarer Favorit auf die Champions League. Ich habe den FC Bayern selten so gut erlebt. Was Robben, Lewandowski und Ribéry da in der ersten Halbzeit gespielt haben, war unglaublich." Recht hat er...

***UPDATE 13:15***

Personalsorgen auf beiden Seiten

Der FC Bayern München muss wohl "nur" auf Innenverteidiger Mats Hummels verzichten, der sich nach der Premiere gegen den BVB eine Trainingsverletzung am Sprunggelenk zugezogen hat.

Real Madrid hat dagegen größere Sorgen: Nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Toni Kroos am Sonntag gegen Atletico Madrid hat sich Raubein Pepe zwei Rippen gebrochen und fällt definitiv aus.

Neben Pepe fällt auch Ersatzmann Raphael Varane aus. Dieser zog sich bereits in der vergagenen Woche eine Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zu.