Das Aus für Heiko Lochmann!

Lochi-Fans sind geschockt! Heiko Lochmann musste die Show "Let´s Dance" am Freitag überraschenderweise verlassen! Am Freitagabend startete die dritte Staffel von Let´s Dance auf RTL. Mit von der Partie: "Die Lochis". Heiko tanzte gemeinsam mit der Profitänzerin Kathrin Menzinger zu "Seniorita" von Kay One feat. Pietro Lombardi. Damit brachten sie den Sommer in das Studio. Und das sah auch die Jury so. Sie waren begeistert von der Performance, sahen eine krasse Verbesserung zum letzten Mal und gaben den beiden stolze 19 Punkte. Soweit so gut. Doch: Wie konnte es passieren, dass die beiden die Show verlassen mussten?

Große Motivation vor der dritten Show

Vor der Show zeigten sich die beiden total motiviert, gaben den Fans die Aufgabe ihre Lieblingssongs in die Kommis zu schreiben, um in der nächsten Show mal genauso einen Wunsch umzusetzen, und zu dem Lieblingslied ihrer Fans zu tanzen. Damit, dass dieser Tanz ihr letzter bei Let´s Dance sein könnte, hat zu diesem Zeitpunkt sicherlich niemand mit gerechnet.

Und auch nach dem Urteil der Jury waren sie gut gelaunt und feuerten noch einmal ihre Fans an, für sie anzurufen.

Die Enttäuschung war groß

Doch all dies brachte den beiden nichts und sie mussten am Freitag überraschenderweise die Show verlassen. Nicht nur ihre Fans waren darüber entsetzt, auch Heiko und Kathrin waren total geschockt über den viel zu frühen Ausstieg bei "Let´s Dance". Im Backstage-Interview nahm Heiko zu dem verfrühten Aus Stellung: "Ich glaube uns geht es nicht gut. Ist ja auch klar, wenn man gehen muss. Es war eine sehr intensive und sehr schöne Zeit. Aber alles hat mal ein Ende. Vielleicht etwas früher als erhofft, aber kann man nichts mehr dran ändern." Auch sein Zwillingsbruder Roman war fassungslos. Obwohl sie von der Jury eine gute Punktzahl bekamen, reichten dieses Mal ihre Anrufe von ihren Fans nicht. Dadurch kamen TV-Koch Chakall und Tanzpartnerin Marta Arndt eine Show weiter, die mit ihnen zusammen um das Weiterkommen bibbern mussten.

Wie geht es nach dem Show-Aus weiter?

Es ist viel los! In seiner Insta-Story verrät er seinen Fans, wie er nun seine freie Zeit verbringen wird. Er möchte sich wieder viel mit YouTube beschäftigen und seine Fans dabei auch miteinbinden. Denn dies wäre viel zu kurz gekommen! Außerdem steht das Album an und im Oktober geht es wieder auf große Tour. Langweilig wird ihm also nicht! Eins ist dabei klar: Heiko lässt sich von nichts unterkriegen und sieht das alles positiv und wird deshalb krass motiviert an die anstehenden Aufgaben gehen. Er ist wieder vollkommen für seine Fans da und hat sich vom Schock komplett erholt. Jetzt genießt er es auch mal ein Eis essen gehen zu können und unterstützt seinen Bruder, der weiterhin alles geben wird!

Alle Infos zu "Let´s Dance" findest du hier!

http://www.bravo.de/lets-dance-2018-alle-news-zur-11-staffel-377822.html