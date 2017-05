Darum hast Du bei Liebeskummer keinen Hunger!

Jeder von uns hatte wahrscheinlich schon mal Liebeskummer. Wenn wir in jemanden verliebt sind, unsere Liebe aber nicht erwidert wird, oder eine Beziehung in die Brüche geht, dann plagt uns beispielsweise starker Herzschmerz.

In den meisten Hollywood-Romanzen vernichten die "Liebeskummer-Patienten" dann immer Tonnen von Eiscreme, bestellen sich Pizza und schaufeln Chips in sich hinein. Aber im echten Leben schlägt uns der Liebeskummer ziemlich auf den Magen. Frustessen? Von wegen…

Hormone sind an der Appetitlosigkeit schuld

Gert ter Horst, Professor für Neurobiologie an der Universität in Groningen in Holland , hat dieses Phänomen genauer untersucht. Sein Ergebnis: Hormone sind an der Appetitlosigkeit bei Liebeskummer schuld.

"Eine Liebe zu verlieren, bedeutet Stress. Das heißt, dass die Herzfrequenz schneller wird und die Cortisol- und Adrenalinlevel steigen. Beides führt zu schlaflosen Nächten, außerdem zieht sich der Magen zusammen und verweigert die Nahrungsaufnahme“, erklärt der Wissenschaftler. Eine Trennung oder ein anderer Schicksalsschlag würde den Körper in einer Art Angriff-oder-Flucht-Modus versetzen und dem Hunger wird dann eine kleinere Priorität zugeschrieben

Wann funktioniert das Frustessen?

"Die Bereiche des Gehirns, die für Emotionen und emotionalen Schmerz zuständig sind, regulieren auch, wie wir essen und was uns schmeckt", sagt der Professor gegenüber Vice. Wenn der erste Schock verdaut ist und der Hunger wieder einsetzt, hat man oft Lust auf Fast Food und Süßigkeiten, um das Kaloriendefizit wieder auszugleichen. Außerdem macht Schoklade ja bekanntlich glücklich! ;) Wann das ist, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich.

Übrigens: Mädchen schlägt Liebeskummer viel häufiger auf den Magen, als Jungs.