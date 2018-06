Danny Liedtke und Maddy Nigmatullin: Sie verarschen ALLE

Gestern hielten die „Köln 50667“-Stars Danny Liedtke und Maddy Nigmatullin ihre Fans ganz schön in Atem. Auf Instagram hatten die beiden angekündigt, endlich „die Wahrheit“ zu verkünden…

Sind Danny Liedtke und Maddy Nigmatullin in einer Beziehung?

Schon lange geht unter „Köln 50667“-Fans das Gerücht um, dass zwischen den beiden Schauspielern Danny Liedtke (28) und Maddy Nigmatullin (22) mehr sein könnte als nur Freundschaft. Schließlich sind die beiden ständig zusammen unterwegs und würden auch ein ziemlich süßes Paar abgeben. Jetzt heizten die beiden genau dieses Gerücht ordentlich an! „Es wird Zeit für die Wahrheit! Maddy Nigmatullin und ich haben euch was Wichtiges zu sagen! Was genau, seht ihr heute um 19:30 Uhr in meinem Feed!“, verkündete Danny gestern in seiner Insta-Story. Maddy postete in etwa denselben Text in ihrer Story.

Spannung ohne Ende

Natürlich fragten sich alle: Was wollen die beiden nur verkünden? Wer Danny und Maddy kennt, weiß, dass sie gerne und oft Blödsinn machen. Trotzdem wäre es nicht abwegig gewesen, wenn sie WIRKLICH bekanntgegeben hätten, dass sie ein Paar sind. Um 19:30 Uhr gab es dann die Auflösung… und die beiden ließen die Bombe platzen!

Danny und Maddy erwarten Nachwuchs

Danny Liedtke und Maddy Nigmatullin verkündeten: Sie sind bald zu dritt – OMG! Doch wer das dazugehörige Bild auf Instagram sah, wusste sofort: Es ist alles nur Verarsche. Denn der 28-Jährige nimmt darauf die Rolle der Frau ein: Mit dunkler Perrücke und Sommerkleid streckt er seinen „Babybauch“ in die Kamera – hinter ihm Maddy als „werdender Vater“ und ganz im Danny-Liedtke-Style mit Bandana auf dem Kopf. „Wir sind schwanger 😍❤️👶🏻 Was für ein unglaubliches Gefühl wir sind einfach nur glücklich und freuen uns diesen Moment mit euch teilen zu dürfen. Wir wissen leider noch nicht genau was es wird, aber wir sind uns sehr sicher das es ein Käsekuchen wird. Wir freuen uns sehr auf das was kommt ... käsekuchen, hochzeit und natürlich die Trennung“, schrieb Danny zu dem zugegebenermaßen verdammt witzigen Pic. Dazu die Hashtags #germany #trend2018 #schwanger #liebe.

Das steckt hinter dem Insta-Post der "Köln 50667"-Stars

Mit ihrer Fun-Aktion haben die beiden aber nicht nur ihre Fans verarscht, sondern auch viele Instagram-Stars auf die Schippe genommen. Denn aktuell sind einige Social-Media-Sternchen tatsächlich schwanger bzw. haben gerade ein Baby bekommen. Bei „Berlin – Tag und Nacht“-Star Pascal Kappés und seiner Frau Denise, dem BTN-Pärchen Jenefer Riili und Matthias Höhn, sowie dem „Love Island“-Couple Elena Miras und Mike Heiter ließ sich jeweils ein ähnliches Muster erkennen: Kennenlernen, Beziehung, Schwangerschaft, Trennung - und das alles innerhalb von relativ kurzer Zeit. Doch bis auf Denise und Pascal haben alle Paare inzwischen wieder zueinander gefunden... zum Glück :)

