Danny Liedtke und Maddy Nigmatullin: Erektion bei Pool-Party?

Am Wochenende haben die „Köln 50667“-Stars Danny Liedtke und Maddy Nigmatullin eine wilde Pool-Party gefeiert. Zumindest für ein Shooting mit RTL2. Doch dabei ging es ganz schön heiß her… vielleicht sogar ein bisschen ZU heiß?!

Maddy Nigmatullin bringt Danny Liedtke in Wallung

Die „Köln 50667“-Darsteller durften am Wochenende für ein Shooting in einer richtig geilen Villa mit fettem Pool abhängen… Es gibt eindeutig schlechtere Arbeitsplätze! Auch Danny Liedtke („Kevin“) hatte sichtlich Spaß bei dem Job: Braun gebrannt und in neongrüner Badehose posierte Danny in der Sonne. Maddy Nigmatullin („Lina“) hatte sich für den Tag extra in einen heißen, orangenen Jumpsuit geworfen, der ihre Kurven perfekt in Szene setzte. Uhlala! Das gefiel scheinbar nicht nur dem großen Danny Liedtke, sondern auch dem Kleinen… Denn auf einem gemeinsamen Bild mit Maddy (22) sieht es total so aus, als hätte Danny eine Erektion!

Instagram/_danny_liedtke_

Das steckt hinter dem „Porno-Pic“

Natürlich hatte Danny nicht wirklich einen Ständer. Seine Badehose war einfach nur ein bisschen aufgeplustert… an einer zugegebenermaßen etwas unvorteilhaften Stelle. Aber auch der 28-Jährige selbst musste über das Pic schmunzeln. Das Foto ist eindeutig ungünstig getroffen – stellte auch der Serienliebling fest. Aber mal ehrlich: Selbst wenn „Klein Danny“ sich wirklich kurzzeitig selbstständig gemacht hätte, könnte man ihm das nicht verdenken. Immerhin ist Maddy Nigmatullin alles andere als zu verachten ;)

