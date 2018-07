Danny Liedtke: Macht er jetzt Lisa und Lena Konkurrenz?

Die Twins Lisa und Lena bekommen jetzt mega Musical.ly-Konkurrenz von "Köln 50667"-Schauspieler Danny Liedtke.

Lisa und Lena: Danny Liedtke ist ihnen dicht auf den Fersen

Lisa und Lena haben das geschafft, wovon viele träumen: Ihnen gehört der musical.ly-Thron. Mit 30 Millionen Followern sind sie die weltweit am häufigsten abonnierten User der App. Einige Kollegen sind ihnen aber dicht auf den Fersen. Vor allem die frühere Nummer eins, Baby Ariel, konnte vor ein paar Wochen die 27-Millionen-Marke knacken. Ihr fehlen nur drei Millionen Follower, um die deutschen Twins zu überholen. Doch wer Lisa und Lena wirklich Konkurrenz machen könnte ist "Köln 50667"-Star Danny Liedtke. Der 28-Jährige hat sich nun bei der beliebten App angemeldet und startet nun so richtig als Muser durch.

Ein Beitrag geteilt von Lisa und Lena | Germany® (@lisaundlenaoffical) am Aug 4, 2017 um 4:25 PDT

Lisa und Lena: Kann Danny Liedtke die beiden vom Thron stoßen?

Lisa und Lena waren lange die unangefochtenen Queens auf der Lip-Sinc-Platform musical.ly, aber sie müssen sich in Acht nehmen, denn Danny Liedtke ist im Anmarsch und hat einiges vor. Glänzende Zahnspangen, coole Moves und perfekte Choreografien: Die Stuttgarter Zwillinge Lisa und Lena haben sich auf Musical.ly eine großer Zahl an Followern erarbeitet. Doch Danny Liedtke versucht sein Glück nun mit einer komplett anderen Art von Performance. Sein erstes Musical.ly-Video ist ganz schön sexy. Er trinkt sein Lieblingsgetränk (Wasser) mega lasziv zu dem Song "The Weeknd - I Feel It Coming ft. Daft Punk". Wir freuen uns jetzt schon auf weitere musical.lys von Danny.

In der neuen BRAVO gibts noch viel mehr News über deine Stars!