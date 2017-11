Danny Liedtke: Köln 50667-Star mit Nackt-Video bei Instagram!

Danny Liedtke aka Köln 50667-Kevin gehört zu den beliebtesten Darstellern der RTL 2 Soap. Auch in den sozialen Medien ist die Frohnatur immer fleißig am posten und gibt Einblicke in sein Privatleben und die Arbeit hinter dem Set. In einem neuen Video bein Instagram lässt er jetzt sogar alle Hüllen fallen und zeigt sich bei Instagram nackt unter der Dusche!

Danny Liedtke: Nackt bei Instagram

Danny Liedtke nackt bei Instagram? Es ist nicht das erste Mal. Gemeinsam mit seinem Freund Mike Luxen aka Köln 50667-Ben hatte er in der Vergangenheit mit einem Post bereits für Aufsehen gesorgt. Damals zeigten sich die beiden Hotties komplett hüllenlos im Bad. Das Foto gibt es hier: