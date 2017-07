Daniel Didavi: "Wir sind noch enger zusammengerückt"

Die Bundesliga startet am 18. August in die neue Saison. Aber: Wir haben jetzt schon mit den Stars gesprochen. Bei uns verraten sie: Ihre Ziele, Ihre Motivation, Ihre Tricks! Heute im Talk: Wolfsburgs Spielmacher Daniel Didavi.

BRAVO SPORT: War die extreme Situation in der Relegation belastend oder hat sie euch eher als Team zusammengeschweißt?

Daniel Didavi: Natürlich war das keine leichte Situation, aber wir haben die Aufgabe erfolgreich gemeistert und wir sind dadurch auch noch enger zusammengerückt. Und damit meine ich nicht nur wir Spieler untereinander. Wie die Fans und Mitarbeiter uns in dieser Phase unterstützt haben – das war überragend.



BRAVO SPORT: Anspruch und Wirklichkeit lagen in der letzten Saison weit auseinander. Warum geht es jetzt wieder aufwärts für den VfL?

Daniel Didavi: Wir haben eine junge und hungrige Truppe – wir wollen wieder weiter nach oben in der Tabelle. Dafür werden wir hart arbeiten und alles geben.



BRAVO SPORT: Nach den Knieproblemen in der letzten Saison: Was sind deine persönlichen Ziele, die du dir für die nächste Saison gesteckt hast?

Daniel Didavi: Für mich persönlich wünsche ich mir natürlich Gesundheit und das ein oder andere Tor. Mit dem Team möchte ich in der kommenden Saison erfolgreicher sein und ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen.