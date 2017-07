Dance Dance Dance 2017: Alle Kandidaten und News zur RTL-Show

Die Tanzshow "Dance Dance Dance" geht 2017 in die zweite Runde. Ab September läuft die Sendung wieder bei RTL - voraussichtlich immer freitags ab 20:15 Uhr. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest. Moderiert wird die Show aber wieder von Nazan Eckes und Jan Köppen.

Dance Dance Dance 2017: Das sind die Kandidaten

Luca Hänni und Prince Damien

und Marc Eggers und Aminata Sanogo

und Christine Neubauer und Gedeon Burkhard

und Sandy Mölling und Bahar Kizil

und Mirja du Mont und Jo Weil

und Marcel Nguyen und Andreas Bretschneider

und David Odonkor und Suzan Odonkor

Werden Luca Hänni und Prince Damien gewinnen?

Auch in diesem Jahr nimmt ein DSDS-Duo an der Show teil. Luca Hänni und Prince Damien sind beides Rampensäue und fühlen sich auf der Bühne pudelwohl. Prince Damien gibt sogar selbst seit Jahren Tanzunterricht. Hat das DSDS-Team also einen Vorteil? Werden die Zwei auch diese RTL-Show gewinnen? Wir drücken die Daumen und sind gespannt!

Ein Beitrag geteilt von PRINCE DAMIEN (@myprincedamien) am 22. Jul 2017 um 9:40 Uhr

Darum geht's bei Dance Dance Dance:

Bei "Dance Dance Dance" müssen die Promi-Paare die berühmtesten Musikvideos und die größten Filmszene möglichst originalgetreu nachtanzen. Aber das war noch nicht alles, denn die Kandidaten müssen sich auch noch solo beweisen. Dafür werden sie professionell betreut und mit einem aufwendigen Bühnenbild toll in Szene gesetzt. Seit Juli 2017 wird die zweite Staffel in Köln aufgezeichnet, denn "Dance Dance Dance" wird nicht LIVE ausgestrahlt.

Dance Dance Dance 2017: Das ist die Jury

In der Jury von "Dance Dance Dance" hat sich etwas getan, denn Sophia Thomalla wird in der zweiten Staffel nicht mehr dabei sein. Ersetzt wird die 27-jährige von der Moderatorin Ruth Moschner. DJ Bobo und Cale Kalay bleiben den Zuschauern aber erhalten. Über das Weiterkommen der Tanzpaare entscheidet allein die Jury. Nach jedem Auftritt vergeben die drei Juroren bis zu zehn Punkte. Wenn alle Paare getanzt haben, muss das Team mit der niedrigsten Gesamtwertung die Show verlassen.

Rückblick: Dance Dance Dance 2016

Vergangenes Jahr lief die Tanzshow zum ersten Mal im deutschen TV. Im großen Finale von "Dance Dance Dance" setzten sich Philipp Boy und Bene Mayr gegen das DSDS-Duo Aneta Sablik und Menderes Bagci durch.

Das waren die Kandidaten:

Dana Schweiger und Luna Schweiger

und Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

und Philipp Boy und Bene Mayr

und Sabia Boulahrouz und Leonard Freier

und Mario Kotaska und Alexander Kumptner

und Menderes Bagci und Aneta Sablik

