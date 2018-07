Dagi Bee zurück auf Ibiza: Bye, bye Deutschland?

Dagi Bee liebt Ibiza über alles, das dürften inzwischen alle ihre Fans mitbekommen haben. Kaum ein Tag vergeht, an dem die 23-Jährige in ihrer Insta-Story nicht über die spanische Insel schwärmt. Hat sie jetzt überhaupt noch Bock auf ihre deutsche Heimat?

Dagi Bee: „Ibiza ist tausendmal besser als Deutschland!“

Schon öfter hat Dagi Bee auf Ibiza ihren Urlaub verbracht. Doch spätestens seit sie dort vor eineinhalb Wochen ihre große Liebe Eugen Kazakov (24) geheiratet hat, verbindet sie mit der Baleareninsel noch viel mehr als je zuvor. Inzwischen scheint sich die Influencerin regelrecht in Ibiza verliebt zu haben.

Denn kaum hat sie die Insel für einen Tag verlassen, um ihrer Freundin Paola Maria in Berlin bei einem ihrer wichtigsten Tage im Leben beizustehen, ist sie auch schon wieder zurück nach Ibiza geflogen. Und Dagi ist unendlich froh darüber, dass sie Deutschland so schnell wieder den Rücken kehren konnte! „Hier fühlt man sich direkt tausendmal besser als in Berlin... oder in Deutschland. Es ist so schön hier, ich liebe es!“, schwärmte die YouTuberin direkt nach ihrer Ankunft am Flughafen auf Ibiza.

Wann kommen Dagi und Eugen zurück nach Hause?

Klingt fast so, als würde Dagi Bee Ibiza inzwischen lieber mögen als ihre Heimatstadt Düsseldorf! Ok, in Düsseldorf gibt es natürlich auch kein Meer, keinen Strand und keine Palmen… kann man also irgendwie verstehen, dass Dagi die spanische Insel ein bisschen bevorzugt. Wandert sie jetzt etwa aus? Wer weiß… Bisher hat sie zumindest noch nicht verraten, wann sie und Eugen zurück nach Hause kommen werden!

