Dagi Bee: YouTube-Stylist will sie nicht für ihre Hochzeit schminken

Dagi Bee steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Eugen und eigentlich könnte man sich vorstellen, es wäre der Traum eines jeden Stylisten, sie für ihren großen Tag schön zu machen. Doch es gibt einen unter ihnen, der hat da so gar keinen Bock drauf – und würde Dagi eiskalt korben.

Keine Lust auf Dagi Bee?

Auf YouTube reagiert Michael Adrian regelmäßig auf Haar-Fails, erklärt Beauty-Trends, oder stylt Leute um. Auf seinem Kanal hat er damit schon mehr als 240.000 Follower gesammelt. Kein Wunder, seine Videos sind auch ziemlich witzig! Doch es gibt auch bei Michael Adrian Punkte, da hört der Spaß auf. In seiner Instagram-Beschreibung bezeichnet er sich selbst als „Teilzeit-Fee, Teilzeit-Prinzessin, aber Vollzeit-Diva“. Und dieser Beschreibung macht der Make-up und Hair-Stylist auch alle Ehre! Denn selbst wenn Dagi Bee ihn bitten würde, dass er sie für ihre Hochzeit mit Eugen Kazakov stylen würde, würde der YouTuber ablehnen! Jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht: WIESO?

"Das ist viel zu anstrengend"

Michael hat dafür eine Erklärung. Er hasst es generell, für das Hochzeits-Make-Up verantwortlich zu sein. Der Grund: Er will auf keinen Fall Schuld sein, wenn eine Braut am wichtigsten Tag ihres Lebens nicht so aussieht, wie sie sich das vorgestellt hat. Das verriet er jetzt im Interview mit „Promiflash.“ Das Ganze hat also nichts mit Dagi persönlich zu tun. "Das ist viel zu anstrengend, du hast als Make-up und Hair-Stylist so eine riesige Verantwortung... Ich arbeite dann nicht gut”, gab Michael zu. Irgendwie verständlich! Schließlich werden Millionen von Menschen Dagis Hochzeitsfotos sehen... da MUSS einfach alles perfekt sein.

Trotzdem muss Dagi sich sicher keine Sorgen machen... Auch wenn Michael Adrian am Tag ihrer Hochzeit keine Hand anlegen will, wird die 23-Jährige sicher jemanden finden, der das übernimmt. Und eins steht fest: Dagi wird so oder so eine wunderschöne Braut sein!