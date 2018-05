Dagi Bee: Was ist ihr Geheimnis?

Nach langem Schweigen hat YouTuberin Bibi von BibisBeautyPalace ihren Followern vor wenigen Tagen verraten, dass sie schwanger ist. Doch nun hat auch YouTube-Star Dagi Bee ein Geheimnis! Klar, dass Dagi-Fans jetzt nur noch eine Frage im Kopf haben: Womit wird uns die beliebte YouTuberin überraschen?

Dagi Bee: Was hat ihr neues YouTube-Video zu bedeuten?

Seit Tagen hat Dagi Bee davon gesprochen, dass sie ein geheimes, „sehr buntes“ Projekt hat, über das wir heute (16.5.) mehr erfahren werden. „Morgen um 13 Uhr erwartet euch eine Ankündigung zu etwas groooooßem auf meinem Kanal“, schrieb die YouTuberin gestern noch auf Instagram.

Was steckt hinter dieser Ankündigung? Instagram/@dagibee

Und tatsächlich ist heute Mittag ein neues Video auf Dagis YouTube-Channel online gegangen! In dem 22 Sekunden langen Clip geht die Social-Media-Queen langsam auf bunt leuchtende Neonröhren zu, dreht sich um und lächelt in die Kamera. Im Hintergrund läuft dabei eine verträumte Klaviermusik. Doch was ist nun das krasse Geheimnis? Das wird die beliebte YouTuberin erst am kommenden Samstag lüften, wie sie am Ende des kurzen Videos ankündigt!

Womit wird Dagi Bee ihre Fans überraschen?

Dagi Bee macht es also ganz schön spannend und die Gerüchteküche brodelt. „Vielleicht bringt sie einen neuen Song raus, der ‚Rainbow‘ heißt“, rät ein Follower. Da Dagi unter ihr Video ein Regenbogen-Emoji gepostet hat und auch am Ende des Videos ihr Projekt mit dem Namen ‚Rainbow‘ ankündigt, könnte diese Vermutung sogar stimmen. Andere Follower wiederum glauben, dass der YouTube-Star eine neue Mode- oder Make-up-Kollektion rausbringt.

Eine weitere Fan-Theorie: Dagi hat bunte Haarfarben kreiert, die am Samstag auf den Markt kommen. Weil der YouTube-Star ständig die eigene Haarfarbe und Frisur wechselt, ist diese Theorie gar nicht so abwegig. Nur eines ist ganz sicher: Schwanger ist Dagi Bee auf jeden Fall nicht! Denn das hat sie in einem ihrer letzten YouTube-Videos selbst gesagt! Doch ob die Fans mit den anderen Mutmaßungen richtig liegen oder ob es sich bei Dagi Bees Geheimnis doch um etwas ganz anderes handelt, kann uns nur die YouTuberin selbst verraten. Wir müssen uns somit wohl noch bis Samstag gedulden ...