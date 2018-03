Dagi Bee und Julien Bam zusammen im Tonstudio

Eins steht fest: Dagi Bee und Julien Bam waren gestern zusammen im Tonstudio. Das verriet Dagi in ihrer Instagram-Story! Aber was die beiden YouTuber da für ein Projekt am Laufen haben, wollen sie offenbar geheimhalten. "Ich darf mich jetzt nicht zeigen", sagt Dagi in einem Post ihrer Insta-Story. Und weder sie, noch Julien Bam geben sonst irgendeine Auskunft darüber, was es mit dem Ganzen auf sich hat.

Eigentlich wollte Dagi Bee nicht singen

Jetzt spekulieren die Fans natürlich, ob Dagi Bee es BibisBeautyPalace gleichtut und vielleicht bald einen eigenen Song rausbringt. Schon letztes Jahr war Dagi in einem Tonstudio und auch da gab es schnell die Vermutung, sie hätte vielleicht ein Lied eingesungen. Doch davon wollte die 23-Jährige damals nichts wissen: „Ich lese schon Spekulationen über Spekulationen. . . Wartet einfach ab & nein ich werde NICHT singen", kommentierte Dagi die Gerüchte.

Vielleicht hat sie es sich ja inzwischen anders überlegt. Wir sind gespannt, ob wir demnächst erfahren, was es mit dem Tonstudio-Treffen mit Julien Bam (29) auf sich hatte!