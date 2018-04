Dagi Bee und Julien Bam: Am Freitag kommt ihr gemeinsamer Song!

Aaah wie spannend! Vor ein paar Tagen sorgte Dagi Bee (23) für Spekulationen, als sie in ihrer Instagram-Story verriet, dass sie gerade mit Julien Bam (29) im Tonstudio ist. Was haben die zwei beliebten YouTuber da zusammen ausgeheckt? Jetzt hat Julien Bam die Bombe höchstpersönlich platzen lassen: Er hat tatsächlich einen gemeinsamen Song mit Dagi aufgenommen!

Julien Bam postet geheimnisvollen Teaser

Am Ostersonntag postete Julien Bam einen spektakulären Trailer auf seinem YouTube-Kanal. Darin ist der gebürtige Aachener als Osterhase verkleidet zu sehen. Er singt ein Lied mit dem witzigen Text „Keiner legt sich an mit dem Osterhasen. Selbst die BRAVO will mich auf dem Poster haben.“ Dann schläft der Osterhase alias Julien Bam ein und ein leicht gruseliger Sandmann erscheint im Bild, der seinen Sand verstreut und „Schlaaaf“ flüstert. In der nächsten Sequenz ist für den Bruchteil einer Sekunde Dagi Bee zu sehen!

Ist das der Titel des Songs mit Dagi Bee?

Der einminütige Clip endet mit dem Schriftzug „Der Sandmann“ – wahrscheinlich is das der Titel des angekündigten Songs. Dazu der Hashtag #einsturmziehtauf … ganz schön aufregend! Auch auf Juliens Instagram-Profil ist ein kurzer Ausschnitt des Trailers zu sehen. „Seid ihr schon gespannt auf den Song mit Dagi Bee?“ fragt der Social Media-Liebling in seiner Insta-Story. Klar sind wir das! Schließlich haben sich da zwei echte YouTube-Superstars zusammengetan: Dagi Bee hat knapp 3,8 Millionen Abonnenten und Julien sogar knapp 4,6 Millionen!

In ein paar Tagen ist es so weit

Am 6. April um 16 Uhr soll das Warten ein Ende haben - dann soll es den Song samt Video in voller Länge zu hören und sehen geben. Wir sind gespannt!

Dagi selbst hält sich übrigens bislang zurück mit einer eigenen Ankündigung. Dafür hat die 23-Jährige am Wochenende mal wieder ein von den Mädels lang ersehntes Video zum Thema Schmink-Gewohnheiten auf YouTube hochgeladen :)