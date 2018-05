Dagi Bee und Eugen Kazakov: Special Guest auf der Hochzeit

Juhu, bald ist es so weit! Im Juni werden die beliebte YouTuberin Dagi Bee und ihr Verlobter Eugen Kazakov endlich heiraten. Zwar sind viele Details über die Hochzeit noch geheim, doch jetzt sieht es so aus, als hätten Dagi und Eugen einen süßen Special Guest an ihrem großen Tag dabei.

Dagi Bee und Eugen Kazakov: Süße Hochzeitsüberraschung

Bisher hat Dagi Bee noch nicht sehr viele Infos zu ihrer bevorstehenden Hochzeit bekannt gegeben. Fans der YouTube-Queen wissen nur, dass die 23-Jährige und ihr Verlobter Eugen im Juni heiraten werden und dass die Trauung der beiden im Ausland stattfinden wird. Die YouTuberin macht es also ganz schön spannend! Doch jetzt sieht es so aus, als hätte Dagi in ihrer Insta-Story ein weiteres, richtig süßes Geheimnis über ihre Hochzeit gelüftet! Denn in den kurzen Clips in ihrer Story verrät Dagi Bee, dass sie ihre kleine Hündin Zula ausmessen will, weil der süße Fellknäuel eine Reisetasche braucht. Was im ersten Moment jetzt vielleicht nicht nach etwas Spektakulärem klingt, könnte aber mit hoher Wahrscheinlichkeit eine geheime Botschaft haben: Zula wird der Special Guest auf Dagis und Eugens Hochzeit! Denn, dass die süße Hündin jetzt, so kurz vor der Hochzeit, ihre eigene Reisetasche bekommen soll, ist wohl ein ganz klares Zeichen dafür, dass Zula bei der Hochzeit im Ausland dabei sein wird. Einfach mega cute!

Hochzeit von Dagi Bee und Eugen Kazakov: Bringt Zula die Ringe zum Altar?

Normalerweise bleibt die kleine Pomeranian-Dame ja zu Hause, wenn Dagi Bee verreist. Entweder Eugen oder Dagi Bees Freunde und Familie passen dann auf die süße Hündin auf. Dass die YouTuberin und ihr Verlobter sich nun aber wohl dazu entschieden haben, Zula zur Hochzeit ins Ausland mitzunehmen, könnte einen ganz bestimmten Grund haben: Zula bringt bei der Trauung von Dagi Bee und Eugen Kazakov die Ringe zum Altar. Das wäre einfach das süßeste überhaupt!

kisses 😘 Ein Beitrag geteilt von My name is Z U L A (@zulathepom) am Okt 4, 2016 um 8:29 PDT

Da die YouTube-Queen und ihr Verlobter sich auch selbst gern als Mom und Dad von der kleinen Hündin bezeichnen, ist es überhaupt nicht verwunderlich, wenn Zula bei der Hochzeit der beiden eine so große Rolle bekommt. Wir können es auf jeden Fall jetzt schon kaum noch erwarten, bis es endlich so weit ist und bei Dagi Bee und ihrem Eugen die Hochzeitsglocken läuten! Mal sehen, ob die süße Zula dann tatsächlich mit den Eheringen zum Altar laufen darf …

