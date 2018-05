Dagi Bee und Eugen Kazakov Hochzeit: Ihre schönsten Momente

Jetzt ist es ganz bald endlich soweit! Noch diesen Juni heiratet YouTuberin Dagi Bee ihren Verlobten Eugen Kazakov. Im exklusiven BRAVO-Interview hat uns Dagi verraten, warum ihr Boyfriend auch ihr Seelenverwandter ist!

Dagi Bee und Eugen Kazakov: Das macht ihre Liebe stark

Manchmal kann man es sich selbst nicht ganz erklären, doch plötzlich macht es KLICK, und man verliebt sich Hals über Kopf in einen Menschen. Ein schönes Gefühl, denn ein Seelenverwandter versteht dich blind, macht jeden Tag schöner und bringt dich zum Lachen. YouTuberin Dagi Bee (23) hat in ihrem Freund Eugen Kazakov (23) genau diesen Menschen gefunden. Seit Juni 2015 sind die beiden ein Paar und leben ihre märchenhafte Beziehung ganz offen vor den Augen ihrer Community. Dieses Jahr wollen sich die YouTube-Queen und ihr Liebster das Ja-Wort geben. Die Hochzeit? Eine White-Party im Sommer! Doch nicht immer verlief die Beziehung von Dagi und ihrem Eugen so leicht. Neben zahlreichen Höhen musste das Paar auch einige Tiefen durchstehen – genau das macht sie so stark! Ob beruflich oder privat, sie sind ein Team. Und wir haben eine tolle Nachricht für dich: Auf jeden von uns wartet ein Partner in Crime! Ein Mensch, mit dem du jeden Tag Zeit verbringen willst und der dich perfekt ergänzt. Hört sich gut an? Dann aufgepasst! Denn YouTube-Star Dagi Bee verrät jetzt wie du deine bessere Hälfte erkennst und was in einer Partnerschaft wirklich zählt ...

Dagi Bee: Ihr Verlobter Eugen Kazakov ist ihr bester Freund

Was wohl die Clique von meinem Crush hält? Viele Leute haben Angst davor, dass ihre Beziehung negative Auswirkungen auf ihre Freundschaften hat – aber keine Sorge! Nur weil du in einer Beziehung bist, bedeutet das nicht, dass du deine Freunde vernachlässigen musst. Dagi und Eugen mussten sich nie zwischen Liebe und Freundschaft entscheiden – sie verbinden beides! Ob auf der Hochzeit von Paola Maria (24) und Sascha Koslowski (31) oder beim Chillen im Backstage-Bereich mit DJ Felix Jaehn (23), als Paar sind sie immer gern gesehen. Kurz nachdem die beliebte YouTuberin und Eugen ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, verriet Dagi Bee strahlend in einem BRAVO-Interview: „Ich habe schon seine engsten Freunde kennengelernt und verstehe mich super mit ihnen.“ Siehst du? Nur keine Scheu – zum nächsten Gang-Treffen bringst du deinen Partner einfach mit und wirst schnell sehen: Solange du happy bist, sind es deine Freunde auch!

Dagi Bee und Eugen: Sie lieben gemeinsame Abenteuer

„Weißt du noch, wie cool das war?“ Ein einfacher Satz, der viel Bedeutung hat. Denn wer viel zusammen erlebt, ist glücklich. Es gibt nichts, was so sehr zusammenschweißt wie gemeinsame Erlebnisse. Dagi Bee und Eugen Kazakov haben den Dreh raus! Egal ob Reisen, Festivals oder sogar ein Helikopter-Flug: „Mein Schatz hat mich erst mal mit einer Reise nach Monaco und dann noch mit einem Helikopter-Flug überrascht! Dank ihm ist mein Geburtstag ein super großes Abenteuer“, postete die 23-Jährige glücklich. Es muss natürlich nichts Großes sein, schon kleine Ausflüge geben euch als Paar das Gefühl, alles durchstehen zu können. Also ab in den Park, ins Kino oder zum Klettern in den Hochseilgarten – diese gemeinsamen Momente werdet ihr nie vergessen! Eine Folge Netflix geht danach immer noch! ;-)

Dagi Bee: Bei Eugen kann sie einfach sie selbst sein

Das Wichtigste in einer Beziehung ist wohl, dass man sich nie verstellen muss. Denk daran: Dein Partner liebt dich genau so, wie du bist! Egal ob ungeschminkt, ein bisschen albern oder verschlafen. YouTuberin Dagi Bee weiß genau, worauf es im Leben ankommt: „Ehrlichkeit, Treue und Hilfsbereitschaft – so was macht Menschen aus. Ein gutes Herz und ein toller Charakter sind viel wichtiger als das Aussehen.“ Deshalb solltest du dich auch niemals für jemanden verstellen. Das Geheimnis einer jeden Beziehung: Dein Partner sollte auch dein bester Freund sein. Wenn du mit ihm/ihr herumalbern und lachen kannst, ist ein Happy End programmiert.

Dagi Bee und Eugen Kazakov: Es ist die große Liebe

„Wenn plötzlich jemand in dein Leben tritt und du von Anfang an merkst: Er ist der Richtige.“ Den und noch viele weitere romantische Sprüche findet man unter Dagi Bees Instagram Posts mit ihrem Eugen. Das süße Paar scheut sich nicht davor, die Beziehung öffentlich auszuleben, und die Fans lieben es. In jeder Beziehung ist es wichtig, dass man zu seiner Liebe steht und sich zeigt, dass man sich mag. Das kann auf verschiedene Weisen geschehen: mit einer lieben Nachricht, Blumen oder einem einfachen Danke. Mit der Zeit wachsen die Versprechen natürlich – so auch bei der YouTube-Queen und Eugen, die ihre Liebe zuerst mit der Verlobung, dann einem Partner-Tattoo und im Juni mit ihrer Hochzeit besiegeln. Aber nur keinen Stress! Alles hat seine Zeit! Die Hauptsache ist, dass es sich in jedem Moment richtig anfühlt. Nur ihr bestimmt das Tempo!

Dagi Bee: Eugen ist ihre größte Stütze

Wie in guten, so auch in schlechten Tagen: Als Paar sollte man sich unterstützen und auf den anderen verlassen können. Die YouTuberin und Eugen mussten das schon am Anfang ihrer Beziehung lernen. Als sie sich kennenlernten, steckte Dagi Bee mitten in einer krassen Hate-Phase. Doch für Eugen war das kein Problem. „Er war immer für mich da. Wenn ich Eugen nicht gehabt hätte, wäre es vielleicht sogar dazu gekommen, dass ich aufgebe“, verriet uns Dagi im exklusiven BRAVO-Interview. Ob als private Stütze, berufliche Hilfe oder Merch-Model. Wo auch immer die beiden auftauchen, sind sie ein Duo – ähm, wir meinen natürlich Trio, schließlich gehört seit einem Jahr auch Hündchen Zula zu dem Couple. Eben weil der YouTube-Star und ihr Verlobter Eugen so ein Traumpaar sind, können wir es auch kaum noch erwarten, dass die beiden nun ganz bald endlich heiraten.