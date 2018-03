Dagi Bee und Eugen K.: Krasses Liebes-Tattoo

Schon lange hat Dagi Bees Freund Eugen Kazakov von einem großen Tattoo geträumt. Deshalb schenkte die YouTuberin ihrem Schatz zu Weihnachten einen Tattoo-Gutschein! Jetzt war es endlich so weit und Dagi begleitete ihn natürlich. Auf YouTube kündigte die 23-Jährige einen echten Tattoo-Marathon an: Sechs bis acht Stunden sollte der Spaß dauern. „Ich will nicht mit ihm tauschen“, gab Dagi zu.

Eugen wollte Dagi Bees Gesicht auf seiner Haut

Erst mal klebte der Tätowierer dem leicht nervösen Eugen das Motiv probeweise auf den Arm, damit er sehen konnte, wie es später aussehen würde. Ein riesengroßer Engel vor dem Eiffelturm sollte es werden, von der Schulter bis zum Ellenbogen. Und das Tattoo hat eine ganz besondere Bedeutung: Vor knapp zwei Jahren machte Eugen seiner Dagi in Paris einen Heiratsantrag. Eugen verrät: Ursprünglich wollte er das Tattoo NOCH persönlicher gestalten – und sich ein Foto von seiner Zukünftigen auf den Arm stechen lassen. Dass es jetzt doch "nur" der Ort der Verlobung geworden ist, findet Dagi aber persönlich besser.

Keine Chance, es an einem Tag fertig zu stechen

Nach schmerzhaften sechs Stunden war die Tattoo-Session vorbei – dabei hatte der Tätowierer gerade mal die Hälfte geschafft. Der Engel ist fertig, aber der Eiffelturm fehlt noch komplett. Sowohl für Eugen als auch für den Tätowierer wäre alles an einem Tag too much gewesen. Jetzt muss Eugen ein zweites Mal kommen. Das Ganze soll dann nochmal sechs Stunden dauern. Autsch! Wir dürfen gespannt sein, wie das Endergebnis aussieht!

Dagi will nicht zum Tätowieren ermutigen

Dagi Bee ist zumindest schon mal begeistert vom vorläufigen Ergebnis, stellt ihren Fans gegenüber aber klar: „Das soll kein Ansporn sein, dass ihr euch tätowieren lassen sollt.“ Die YouTuberin und Eugen sind seit 2015 ein Paar, im Juni 2016 gab die 23-Jährige die Verlobung bekannt. Nach knapp einem Jahr waren die beiden sich schon sicher, dass es etwas Ernstes ist. „Es passt einfach“, sagte Dagi damals in ihrem Vlog. „Ich habe sowas noch nie gefühlt, was ich für ihn fühle.“