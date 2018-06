Dagi Bee: So schön war ihre Hochzeit!

Sie haben es getan: Dagi Bee und Eugen Kazakov haben sich im Kreise ihrer Liebsten auf Ibiza das Ja-Wort gegeben. So traumhaft schön war die Trauung.

Dagi Bee und Eugen Kazakov: Sie haben geheiratet!

Sie haben es wirklich gewagt! Bereits am Samstagabend machten verdächtige Instagramstories die Runde: Ganz in Weiß gekleidet spazierten YouTube-Queen Dagi Bee und ihr Liebster Eugen Kazakov mit Freunden und Familie am Strand von Ibiza entlang und sorgten für Spekulationen um eine romantische Inselhochzeit. Jetzt ist es offiziell: Die Turteltauben haben am Wochenende tatsächlich geheiratet!

Dagi Bee und Eugen Kazakov: So schön war die Zeremonie

Ganz romantisch hat Eugen seiner schönen Auserwählten im kleinen Kreise den lang ersehnten Ehering an den Finger gesteck. Weder der Bräutigam noch seine schöne Braut konnten die Augen voneinander lassen können und auch am Tag nach der Zeremonie noch bis über beide Ohren gestrahlt. Dagi Bee sah dabei einfach umwerfend aus: Ein glückliches Lächeln steht ihr nun mal am besten! Auf Instagram unterzeichnete die YouTuberin ihren Post zur Hochzeit ganz stolz mit: Dagmara Kazakov. Wir wünschen Eugen und Dagi alles Gute und vor allem Liebe zu ihrer Hochzeit - ein Happy End, dass sie sich verdient haben!

Dagi Bee und Eugen Kazakov: Das Kennenlernen

In einem Video gewährte Dagi tiefe Einblicke in ihr Privatleben, denn sie beantwortete einige Fragen, die ihr Follower auf Twitter gestellt hatten. Eine davon war, wo Dagi und Eugen sich zum ersten Mal getroffen haben. "Wir haben uns damals beim 'Bist du real?'-Dreh kennengelernt. Natürlich haben wir uns danach mehr kennengelernt. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte", erklärte die Vloggerin offen. Sie spielte in dem Musikclip von KC Rebell und Moé mit, an dem Eugen ebenfalls mitwirkte. Offenbar hat es hinter den Kulissen zwischen beiden gewaltig gefunkt. Wie die weiteren Treffen dann abliefen, wollte Dagi allerdings nicht verraten - das sei ihr dann doch zu privat.

