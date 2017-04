Dagi Bee: So schön sind ihre Coachella-Outfits!

Das Coachella-Festival ist eins der coolsten Events des Jahres! Auch die deutschen Promis, Blogger und YouTuber reisen jährlich nach Kalifornien, um Teil des musikalischen Spektakels zu sein.

In der ersten Festival-Woche waren zum Beispiel Stefanie Giesinger, Marcus Butler, Caro Daur, Lena Meyer-Landrut und auch BibisBeautyPalace und Julienco vor Ort. In der zweiten Woche feierten unter anderem Dagi Bee und ihr Verlobter Eugen auf dem Festival das Leben.

Dagi Bee: Das sind ihre Coachella-Outfits

Dagi Bee hat sich mal wieder selbst übertroffen. Ihren Outfits für das Coachella-Festival waren einfach der Hammer! Die hübsche YouTuberin glitzerte was das Zeug hielt. Ihre Fans waren von den Looks auch total verzaubert. "Weißt Du eigentlich wie schön Du bist?", "Uff, Du hast die letzten 3 Tage so gekillt", "Du bist einfach die Schönste", oder "MEIN GOTT! Wie kann man nur so wunderschön aussehen???", lauten die begeisterten Kommentare unter ihren Bildern.

Du hast ihre Looks verpasst? Dann musst Du sie Dir jetzt unbedingt anschauen. ;)

Dagi Bee: Coachella-Outfit Tag 1

Ein Beitrag geteilt von Dagi Bee (@dagibee) am 21. Apr 2017 um 21:34 Uhr

Dagi Bee: Coachella-Outfit Tag 2

Ein Beitrag geteilt von Dagi Bee (@dagibee) am 22. Apr 2017 um 23:49 Uhr

Dagi Bee: Coachella-Outfit Tag 3

Ein Beitrag geteilt von Dagi Bee (@dagibee) am 23. Apr 2017 um 21:50 Uhr

