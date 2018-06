Dagi Bee: Smoothie-Kur vor der Hochzeit

Dagi Bees Hochzeit mit Eugen Kazakov rückt immer näher. Deshalb legt die YouTuberin jetzt besonders großen Wert auf einen healthy Lifestyle!

Dagi Bee: Smooties als Teil ihres Beauty-Programms

Kurz vor der Hochzeit achtet jede Frau ganz besonders auf ihr Aussehen und ihre Gesundheit – schließlich will sie am wichtigsten Tag ihres Lebens absolut perfekt aussehen und fit sein! Auch Dagi Bee (23) geht es da nicht anders. Schon seit Wochen hält die YouTuberin deshalb ein umfangreiches Beauty-Programm ein: Haarverlängerung, Wimpern-Extensions und neue Nägel sind nur einige Punkte, die die Influencerin schon abgearbeitet hat. Doch auch etwas ganz anderes ist natürlich super wichtig: Dass das Brautkleid gut sitzt. Deshalb achten Frauen in den Wochen und Monaten vor der Hochzeit meistens mega genau auf ihre Ernährung, um eventuell noch ein paar Kilos abzuspecken - oder zumindest nicht zuzunehmen. Auch das trifft auf Dagi zu: Mit ihrem Smoothie-Maker mixt sich die 23-Jährige jetzt regelmäßig supergesunde Shakes!

So gesund ist Dagi Bees Smoothie

Gestern packte Dagi Bananen, Blaubeeren, Erdbeeren und Mandelmilch in ihren Smoothie-Maker und kündigte in ihrer Insta-Story an: „Das wird auf jeden Fall healthy jetzt!“ Oh ja davon kann man ausgehen. Schließlich kurbelt gerade Vitamin C die Produktion von Kollagen an – und das polstert die Haut quasi von innen auf und sorgt für einen tollen Look. Besonders in den Erdbeeren steckt davon jede Menge! Das in der Heidelbeere enthaltene Vitamin E gilt seit langem als Schönheits-Vitamin, während die Banane besonders viel Vitamin B6 enthält – das ist gut für den Stoffwechsel und hält fit! Die YouTuberin ist absolut überzeugt von ihrem „healthy Drink“, wie sie sagt: „Schmeckt auf jeden Fall gut und gesund.“

Dagi hat Angst, vor der Hochzeit krank zu werden

Dagi Bee macht das Ganze aber nicht nur für die schlanke Linie, sondern auch aus einem anderen Grund: Momentan geht’s ihr nicht so gut. „Mal ist es sonnig, mal regnets dann ist es wieder schwül“, jammert Dagi – denn das wechselhafte Wetter macht ihr echt zu schaffen! „Mir ist gerade so schlecht, mein Kreislauf gibt den Geist auf“, erklärt sie in ihrer Instagram-Story. Oh no! So kurz vor der Hochzeit darf sie auf keinen Fall krank werden. Was könnte sie ihrem Körper also besseres tun, als ihm eine echte Vitamin-Bombe zu gönnen?

Übrigens: Auch Dagis enge Freundin und Brautjungfer Mrs. Bella (25) schwört auf gesunde Smoothies. Sie nimmt statt Mandelmilch aber Kokosmilch. Auch mega lecker, probiert es doch auch mal aus!

