Dagi Bee: Sie verrät ihr Geheimnis auf YouTube

Mit einem Mini-Video hat YouTube-Queen Dagi Bee gestern ein Geheimnis angekündigt, das sie aber erst am Sonntag lüften wollte. Doch scheinbar hat die beliebte YouTuberin ihr Top Secret aus Versehen jetzt schon verraten!

Dagi Bee: Das wollte sie vor ihren Fans geheim halten

Eigentlich wollte Dagi Bee mit einem kurzen Clip auf YouTube bei ihren Fans für viel Spannung sorgen. In dem 22 Sekunden langen Video läuft die YouTuberin auf bunt leuchtende Neonröhren zu, dreht sich um und lächelt in die Kamera. Danach wird eine Ankündigung eingeblendet: „Sonntag 13 Uhr. 20. Mai 2018. RAINBOW.“

Da Dagi-Fans natürlich am liebsten sofort schon wissen wollten, worum es sich bei dem Geheimnis der YouTube-Queen handelt, brodelte die Gerüchteküche ganz schön. Doch Mutmaßungen scheinen nun nicht mehr nötig zu sein! Denn jetzt gibt es einen ganz eindeutigen Beweis dafür, dass es sich bei Dagis Überraschung wohl um einen neuen Merch der YouTuberin handelt! Das bedeutet: Dagi Bee bringt höchstwahrscheinlich eine neue Kollektion raus. Einfach mega cool!! Verraten hat der YouTube-Star das Secret selbst – wenn auch nicht mit Absicht. Denn Dagi hat für ihr Ankündigungs-Video Hashtags wie #DagiShop #DagiTour #DagiShopPopUpTour und #PopUpTour verwendet. Diese Hashtags sind ein ziemlich eindeutiger Beweis dafür, dass Dagi Bee uns diesen Sonntag eine neue Kollektion in ihrem Shop präsentieren wird. Eigentlich werden die Hashtags auf YouTube nicht unter dem Video angezeigt. Sie können aber durch ein bestimmtes Tool sichtbar gemacht werden. Und genau daran hat Dagi wohl nicht gedacht, als sie ihr neues Video hochgeladen hat.

20.05.2018 🌈 Ein Beitrag geteilt von Dagi Bee (@dagibee) am Mai 17, 2018 um 6:08 PDT

Dagi Bee: So bunt wird ihre neue Kollektion

Die Hashtags zu Dagis neustem YouTube-Video verraten sogar noch mehr: Denn #PopUpTour und #DagiShopPopUpTour sind wohl ein eindeutiger Hinweis dafür, dass Dagi mit ihrer neuen Kollektion wieder auf Pop-up-Tour gehen wird. Die Fans der 23-Jährigen können sich also richtig krass freuen! Und auch zum Look von Dagis neuer Kollektion gibt es schon einige bunte Hinweise. Die YouTuberin hat ihr Geheimnis nämlich mit dem Namen „Rainbow“ angekündigt und auch #rainbow sowie #regenbogen für ihr neues Video verwendet. Fans können somit wohl davon ausgehen, dass die neue Kollektion sehr farbenfroh wird. Wir sind auf jeden Fall schon super gespannt, welche coolen und bunten Sachen uns die beliebte YouTuberin am Sonntag zeigt.