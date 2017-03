Dagi Bee: Sie unterstützt Ex-Freund Liont und wird beschimpft!

Klar ist es an dieser Stelle ziemlich einfach, Dagi Bee als Schuldige auszumachen. Lionts Depression wurde aber vermutlich nicht durch die Trennung von seiner damaligen Freundin ausgelöst. Viele weitere Faktoren spielen dabei eine Rolle. Alle Zweifler sollten sich also lieber versuchen darüber zu freuen, dass die beiden YouTuber weiterhin so eng befreundet sind, dass sie sich immer und zu jederzeit aufeinander verlassen können.

Das und das es Liont schnell wieder besser geht, ist gerade nämlich das einzige, was zählt!

