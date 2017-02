Doch damit nicht genug: Die Aufnahmen sind jetzt in seinem neuen Musikvideo zu "On My Way" (wie passend!) zu sehen. Mega cool! Hast Du das Video schon gesehen? Nein? Dann aber schnell! ;)

Bei Twitter konnte Dagi jetzt auch übrigens selbst verraten, was sie vor Ort getrieben hat. Klar, dass die YouTuberin bisher noch nichts sagen durfte - dafür ist sie jetzt aber umso stolzer!

... der Grund warum ich in Las Vegas war .. 😍🎉 Ich durfte mit anderen YouTubern @tiesto s Geburtstag Feiern 🙊https://t.co/JCcLrw4NpB — d a g i (@dagibee) 9. Februar 2017

