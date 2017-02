Dagi Bee: Shitstorm wegen ihrem neuen Schlagzeilen-Video!

Dagi Bee: Warum sind ihre Fans sauer auf sie?

Die Reaktionen auf ihr Video sind gemischt. Einige zeigen sich verständnisvoll und schreiben: "Okiii nicht schlimm" oder "Ich bin auch gerne provokant". Doch viele finden, dass Dagi sich so nicht anders oder auch besser verhält, als die Medien, über die sie sich in dem Video ärgert. "Ich finde es einfach nur traurig, dass du solche Maßnahmen ergreifst, nur um Klicks zu bekommen! Das Einzige, was du kannst, ist deine Follower, welche 14-jährige Kinder darstellen, zu verarschen. Schäm dich!", schrieb eine Zuschauerin.

Jemand anderes kommentierte: "Du willst dich damit rechtfertigen, dass andere auch solche Titel benutzen? Dein scheiß Ernst? Wenn ich jemanden töte, kannst du auch nicht sagen: ‚Der/die hat auch jemanden umgebracht, also darf ich das auch‘. Wieso bekommt so ein auf Klickbait aufgebauter Kanal so viel Aufmerksamkeit? Irgendwie traurig…" und "Wie lächerlich kann man sein... ... regt sich erstens über "Clickbait" in den Medien auf und betreibt ihn dann selbst. Dann lacht man noch darüber das ja rote Kreise und Pfeile im Titel des Berichts sein müssen aber macht selbst auf seine Thumbnails welche. Eine ganz schöne Heuchlerin die liebe Dagi", heißt es.