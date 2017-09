YouTuberin Dagi Bee (22) ist sauer: Der Grund? Fans brachen vergangenes Wochenende (2./3.8.) in ihre Garage ein! In ihrer Insta-Story vom Wochenende schimpfte sie: „Oh mein Gott! Sechs Mädels waren an meinem Auto und haben in mein Auto geguckt und Fotos gemacht. Wenn ich da gerade nicht langgegangen wäre, dann hätten sie Fotos gemacht, dann hätten sie die vielleicht online gestellt. Ich hab denen gerade ne richtige Ansage gemacht. Weil das ist Hausfriedensbruch, wenn man an meinen Gegenständen irgendwas macht und unerlaubt in eine Tiefgarage geht! Was geht, Alter?“

Krass! Das sonst so gut gelaunte Girl scheint total schockiert. ,,Ich finde es echt kacke, dass die Privatsphäre gestört wird und dass einfach irgendwo eingebrochen wird.“

Es ist nicht das erste Mal, dass das lockere Verhältnis von Internet-Stars zu ihren Fans brutal ausgenutzt wird. Auch die beliebten YouTuber Bibi und Julienco hatten dieses Jahr bereits mit kriminellen Anhängern zu kämpfen! Im März erwischten sie ein paar ihrer Zuschauer dabei, wie sie sich Zugang zur gemeinsamen Wohnung der beiden verschafften und einige private Gegenstände des Liebespaars entwenden wollten.