Dagi Bee: Polizeieinsatz

Dagis Verlobter Eugen lässt es beim Junggesellenabschied in Las Vegas mit seinen Kumpels gerade ganz schön krachen. Die YouTuberin chillt währenddessen allein daheim. Und das scheint nicht ganz so gut zu laufen, denn jetzt musste wegen Dagi sogar die Polizei kommen …

Mehrere Leute rufen wegen YouTube-Star Dagi Bee die Polizei

Eigentlich ist Dagi ja ein richtiges Sweetheart, das sich nie etwas zuschulden kommen lassen würde. Doch als die beliebte YouTuberin heute Morgen für einen Termin in der Stadt unterwegs war, kam dann plötzlich alles ganz anders. Denn die 23-Jährige hat aus Versehen eine Einfahrt übersehen und verbotenerweise davor geparkt. „Ich hab’s einfach nicht gecheckt“, sagt Dagi in ihrer Story. Was eigentlich nach keiner großen Sache klingt, wurde dann aber zu einem Polizeieinsatz! Denn als der YouTube-Star nach 45 Minuten zu ihrem Auto zurückkommt, stehen gleich fünf aufgebrachte Menschen vor der Einfahrt, die da unbedingt raus fahren wollten! „Und die so: Ja wir haben jetzt die Polizei gerufen und das Ordnungsamt“, schildert Dagi die heikle Situation.

Dagi Bee: Gerade nochmal Glück gehabt

Natürlich hat die YouTuberin nicht mit Absicht vor der Einfahrt geparkt und versucht das auch dem Ordnungsamt und den betroffenen Personen zu erklären: „Es tut mir so Leid! Ich hab diese Einfahrt einfach nicht gesehen.“ Und Dagi hat richtig Glück! Denn die herbeigerufene Mitarbeiterin vom Ordnungsamt ist super nett! Nachdem die Leute mit ihren Autos aus der Einfahrt raus gefahren sind, redet sie nochmal mit der 23-Jährigen und zeigt echt Verständnis für das Missgeschick. „Alles gut, das passiert jeden Tag.“ Für Dagi ist es also zum Glück gerade nochmal gut gegangen. Die YouTuberin freut sich mega über die freundliche Geste und macht sich gleich auch selbst ein bisschen über ihr Missgeschick lustig: „Und die Moral von der Geschicht: Dagi ist dumm und die Frau vom Ordnungsamt nicht.“ Wir finden: Das hätte jedem passieren können! Dass die der YouTube-Star ihr Missgeschick mit so viel Humor nimmt, macht sie einfach nur noch sympathischer!