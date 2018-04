Dagi Bee: Neue Infos zur Hochzeit

YouTube-Star Dagi Bee steckt mitten in den Planungen für die Hochzeit mit ihrem Schatz Eugen. Bisher war ziemlich unklar, wann sich die beiden Turteltauben das Ja-Wort geben. Doch jetzt sieht es sehr stark danach aus, als wäre es schon ganz bald so weit!

Dagi Bee: Geheimer Hinweis zur Hochzeit

So richtig viel ist ja noch nicht bekannt über die bevorstehende Hochzeit von Dagi Bee und Eugen Kazakov. Nur das hat die YouTuberin schon verraten: Es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr passieren, dass sie ihrem Liebsten das Ja-Wort gibt und ihre BFF Mrs. Bella wird die Trauzeugin sein. Doch jetzt scheint der große Tag immer näher zu rücken! In ihrer Insta-Story hat Dagi nun nämlich ein Video mit einer Tüte von dem bekannten Juwelier Tiffany & Co. gepostet. „Was da wohl drin ist? Was glaubt ihr?“, fragt die 23-Jährige ihre Fans in dem kurzen Clip.

OMG! Sind in dieser Tüte etwa die Eheringe von Dagi und ihrem Schatz Eugen? Instagram/@dagibee

Sind das die Eheringe von Dagi Bee und Eugen?

Für viele Follower des beliebten YouTube-Stars steht fest: In der Tüte von Tiffany & Co. müssen die Eheringe sein. „OMG ihr habt eure Eheringe gekauft! Dann kannst du bald endlich deinen Verlobungsring gegen deinen Ehering eintauschen .. aaaawww!“, schreibt ein Fan auf Twitter und Dagi antwortet prompt mit einem Repost des Tweets. „Da wird nichts eingetauscht .. der wird mit angezogen“, schreibt die YouTuberin. Krass, es sieht also tatsächlich ganz danach aus, als hätten Dagi und Eugen ihre Eheringe geshoppt. So lange kann es nun also wirklich nicht mehr dauern, bis das süße Couple heiratet.

Da wird nichts eingetauscht .. der wird mit angezogen 😛 https://t.co/KT5Q7t72yN — d a g i (@dagibee) 24. April 2018