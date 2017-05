Dagi Bee macht sich über Bibis Song lustig!

Bibi H. stellt mit ihrem ersten Song "How it is... Wap Bap") derzeit einen Negativrekord auf. Im Netz machen sich sowohl User, Fans und Promis über Bibi lustig - es gibt auch schon zahlreiche Parodien zum Song!

Offenbar lässt es auch auch Dagi Bee nicht nehmen, ihrer Ex-BFF einen kleinen Seitenhieb zu verpassen. Bei Facebook postete die YouTuberin ein Bild von sich und kommentierte: "Schreibe gerade in Miami an meinem ersten Song. Wird fett." Keine Sorge... das war natürlich nur ein Scherz , wie sie mit ihren Hashtags deutlich macht.

Ihre Fans sind sich sicher: "Selbst Dagi macht sich über Bibi lustig", "Alles besser als Bibis Song", oder "Mieser Diss", kommentieren die User.