Dagi Bee: Krank vor der Hochzeit!

Bereits seit zwei Tagen ist YouTube-Star Dagi Bee auf der Baleareninsel Ibiza… dem Ort, an dem sie ihren Verlobten Eugen Kazakov heiraten will. Doch ausgerechnet jetzt, kurz vor der Hochzeit, ist Dagi krank geworden!

Dagi Bees Trauzeugin schuld an der Erkältung

Neben dem perfekten Look, gutgelaunten Gästen und der Traum-Location ist am Hochzeitstag für eine Braut besonders eins wichtig: Fit sein! Doch für Dagi Bee stehen die Zeichen da momentan irgendwie nicht so gut, denn die 23-Jährige hat sich kurz vor ihrem großen Tag eine Erkältung eingefangen!

Über ihren aktuellen Gesundheitszustand ist Dagi logischerweise alles andere als happy: „Wieso? Ich hab jetzt gerade Nasenspray reingemacht und jetzt geht’s so langsam. Aber Tina hat mich angesteckt vor einer Woche!“ sagt die Influencerin in ihrer Instagram-Story. „Das stimmt doch gar nicht!“ ruft ihre empört Trauzeugin Tina im Hintergrund! Aber für Dagi steht fest, wer Schuld an ihrem Schnupfen ist. „Doch! Jetzt ist sie gesund und ich bin krank!“, jammert sie.

Trotz Krankheit geht Dagi Bee feiern

Eigentlich wäre es jetzt am besten, wenn Dagi Bee sich ein bisschen schonen würde, um schnell wieder ganz gesund zu werden. Doch das kommt für die 23-Jährige offenbar nicht in Frage, denn sie zieht ihr Ibiza-Programm trotzdem durch. Und dazu gehört auch ein Besuch im angesagtesten Club der Insel, dem „Ushuaia“! Dort legen die krassesten DJs der Welt auf (Kygo, David Guetta, usw.) – bei Dagis Besuch war der italienische Star-DJ Benny Benassi am Start. Klar, dass da die Erkältung in den Hintergrund rückte und die YouTuberin gleich voll in Partystimmung war. Irgendwie verständlich, denn im Ushuaia ist man schließlich nicht jeden Tag ;) Bleibt nur zu hoffen, dass Dagi sich trotzdem schnell von ihrem Schnupfen erholt!

