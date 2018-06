Dagi Bee Hochzeit: So chillt sie auf Ibiza

Der Countdown läuft: Dagi Bee ist seit gestern auf der spanischen Sonneninsel Ibiza – dem Ort, an dem sie ihren Eugen heiraten wird! Die Tage vor der Hochzeit verbringt das Paar allerdings getrennt…

Dagi Bee und Tiny Tina: Girls-Day Deluxe

Dagi Bee (23) lässt es sich die letzten Tage „in Freiheit“ nochmal so richtig gut gehen. Zusammen mit ihrer Cousine und Trauzeugin Tiny Tina ist die YouTuberin nach Ibiza geflogen und chillt dort nochmal ausgiebig, bevor sie ihrem Eugen das Jawort geben wird. Die Girls fahren dabei das volle Urlaubs-Relax-Programm: Tagsüber sonnen sie sich in der spanischen Sonne am Pool mit Meerblick, damit sie am Tag der Hochzeit den perfekt gebräunten Teint haben. Anschließend machen die beiden eine Cabrio-Spritztour auf den Straßen Ibizas in Richtung Sonnenuntergang… dabei lassen Dagi und Tina super laut ihre Lieblingssongs im Radio laufen und ihre Haare im Wind wehen. Das Ganze runden die beiden schließlich mit einem Mädels-Abend in Ibiza Stadt ab: Sie gehen lecker Tapas essen! So lässt es sich aushalten…

Immer mit dabei ist übrigens auch Dagis Hündchen Zula. Ist doch klar, dass die Kleine beim Mädels-Trip nicht fehlen darf.

Eugen Kazakov macht's seiner Dagi nach

Und was macht Dagis zukünftiger Mann Eugen Kazakov in der Zwischenzeit? Genau genommen dasselbe wie seine Verlobte: Auch er chillt sein Leben auf Ibiza mit seinen besten Kumpels. Recht haben sie! Denn schließlich beginnt noch früh genug der „Ernst des Lebens“… ;)

