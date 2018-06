Dagi Bee Hochzeit: Ist das ihr Brautkleid?

Der Countdown läuft – die Hochzeit von YouTube-Superstar Dagi Bee (23) und ihrem Verlobten Eugen Kazakov steht kurz bevor. Jetzt spekulieren ihre Fans, ob in der letzten Instagram-Story der Influencerin möglicherweise ihr Brautkleid zu sehen war…

Dagi Bee: Im Brautkleid auf der Couch?

Dagi Bee hat ihr Brautkleid mit Sicherheit schon länger zu Hause – eine zukünftige Braut überlässt beim Outfit für den Tag der Tage schließlich nichts dem Zufall und kümmert sich meistens schon Monate im Voraus darum, dass alles perfekt ist. Doch wie jeder weiß, sollte das fertige Traumkleid vor einer Person ganz besonders gut versteckt werden: Dem Bräutigam. Schließlich besagt ein alter Aberglaube, dass es Pech bringt, wenn der Mann das Hochzeitskleid vor dem Tag der Trauung sieht. Deshalb sorgte Dagi jetzt mit ihrer neusten Insta-Story für Verwirrung! Denn man könnte denken, dass die 23-Jährige in ihrem Brautkleid auf der Couch sitzt und mit Hündchen Zula kuschelt. Seht selbst:

Wie wahrscheinlich ist es, dass das wirklich Dagis Hochzeitskleid ist?

Ok zugegeben: Bei genauerem Hinsehen ist es wohl eher doch eine weiße Decke, auf der Klein Zula sich da räkelt. Wäre ja auch irgendwie krass, wenn Dagi 1. ihr Hündchen auf ihrem Brautkleid herumturnen lassen würde und sie 2. das Risiko eingehen würde, dass Eugen das Kleid sieht, bevor sie sich am Tag der Hochzeit gegenüberstehen. Denn der Moment, in dem sich Braut und Bräutigam das erste Mal sehen, bevor sie sich das Jawort geben, ist schließlich einer der wichtigsten und magischsten Augenblicke überhaupt!

Übrigens: Am Wochenende hat auch Dagis zukünftiger Mann Eugen seinen Anzug abgeholt – der Hochzeit mit seiner Traumfrau steht also nichts mehr im Wege!