Dagi Bee Hochzeit: Ihre Beauty-Routine

Dass Dagi Bee viel Wert auf ihr Äußeres legt, ist kein Geheimnis. Via Instagram und YouTube teilt sie ihre Friseurbesuche, Make-up-Tricks und Beauty-Routinen mit ihren Fans. Doch wie intensiv bereitete sich die Bloggerin in Sachen Beauty eigentlich auf ihre Hochzeit vor?

Dagi Bee: Schmerzen vor der Hochzeit

Die Antwort finden Fans von Dagi Bee auf Instagram und YouTube. Dagi hält ihre Follower vor der Hochzeit mit ihrem Liebsten Eugen Kazakov regelmäßig über ihr striktes Beautyprogramm auf dem Laufenden. Es ging erstmal mit einem Ganzkörper-Peeling los. Schrubben, schmirgeln, schleifen, runter mit dem ganzen Dreck. Doch tote Hautschüppchen am gesamten Körper waren noch lange nicht das Einzige, was für den schönsten Tag in Dagis Leben weichen musste. Ein paar Tage nach dem Peeling kam dann eine schmerzhafte Prozedue: "Ich hab mir grad die Arme waxen lassen. Man muss ja alles machen vor der Hochzeit... sieht echt scheiße aus!", erzählte sie ihren Instagram-Followern in einer Story und zeigte dazu ihren geröteten Unterarm. Bis zum großen Tag gehört die gereizte Haut hoffentlich der Vergangenheit an!

Dagi Bee: Beautyroutine vor der Hochzeit

Ebenfalls Teil der Beautyroutine: Pflege der Fingernägel, Augenbrauen zupfen und Wimpern verlängern. Neben diesen Körperhärchen wollte aber auch der Schopf der Blondine auf die Hochzeit vorbereitet werden – kein leichtes Unterfangen, wie das It-Girl feststellt. Mehrere Stunden hat es gedauert bis ihr Lieblingsfriseur Diego ihr mit Extensions eine lange Wallemähne gezaubert hat. Dieser wird übrigends auch ihre Haare zur Hochzeit stylen. Doch Schönheit kommt eben auch von innen. Die 23-Jährige versucht mindestens 4 Liter Wasser am Tag zu trinken, damit alle Bakterien aus dem Körper gespült werden und ihre Haut von innen strahlt. Ebenso achtet sie täglich darauf ihr Gesicht ordentlich zu reinigen und trägt zwei Mal die Woche eine Maske auf, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet.

Dagi Bee: Stress vor der Hochzeit

Da gab es für die Liebste von Eugen also allerhand zu tun, bevor sie ihrem jetzigen Verlobten das Jawort geben und die Hochzeit so richtig genießen kann. Schönheit hat eben ihren Preis! Im Falle von Dagi Bee vor allem in Form von eiserner Disziplin. Uns würde jetzt ja auch mal brennend interessieren, ob die Vorbereitungen von Bräutigam Eugen genauso intensiv ausgefallen sind.

Ihr wollte mehr über eure Lieblingsstars Dagi Bee, BibisBeautyPalace, Mike Singer und Co. lesen, dann holt euch die neue BRAVO.