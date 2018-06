Dagi Bee Hochzeit: Geht es jetzt los?

Seit Wochen warten die Fans sehnsüchtig auf erste Hinweise zur Hochzeit von YouTuberin Dagi Bee und Eugen Kazakov – endlich ist es so weit! Wie es aussieht, steht die Feier kurz bevor …

Dagi Bee und Eugen Kazakov: Hochzeit in Sicht!

Seit 2015 sind YouTuberin Dagi Bee und Creativ Director Eugen Kazakov ein Paar. Seit dem updaten sie ihre Fans regelmäßig mit süßen Postings auf Instagram oder lustigen Videos auf YouTube über ihr Leben. Dass Dagi und Eugen heiraten wollen, hat alle Fans begeistert. Wann genau die Hochzeit stattfinden wird, hat Dagi jedoch nie verraten. Bekannt war nur, dass die Hochzeit nicht in Deutschland stattfinden wird. Jetzt hat Dagi Bee ein paar verdächtige Videos in ihre Insta-Story hochgeladen: Sie und Hündchen Zula sind am Flughafen! In einem Video hatte Dagi zuvor verraten: "Wir heiraten in dem Monat, wo Eugen und ich uns kennengelernt haben." Fans haben natürlich schnell rausgefunden, dass es sich um den Juni halten muss. Da bisher noch nichts passiert ist, bleibt also nur dieses oder nächstes Wochenende – aaaah!

Dagi & Eugen: Hochzeit auf Ibiza?

Auch Dagis Verlobter Eugen Kazakov hat schon einen Hinweis gepostet und schrieb : "Endlich angekommen #hiibiza" – noch ein Hinweis mehr dafür, dass die Hochzeit dieses Wochenende stattfindet. Es könnte natürlich auch sein, dass sie vor der Hochzeit noch eine Woche Urlaub genießen. Wie viel genau das Paar von der Hochzeit preisgeben wird, bleibt abzuwarten. In einem Video sagte Dagi Bee: "Da mein Leben bereits so öffentlich ist, würde ich die Hochzeit gerne so privat wie möglich halten" – das ist mehr als verständlich! Sie versteht jedoch auch, dass ihre Fans sich über jede Information zur Hochzeit freuen. Egal wie viel oder wenig wir noch über die Hochzeit erfahren: Wir wünschen Dagi und Eugen schon jetzt alles Glück der Welt und eine tolle Zeit!

In einer weiteren Story hat Dagi Bee übrigens verraten, dass sie sich ein wenig krank fühlt. Super nervig so kurz vor der Hochzeit. Hoffentlich geht es ihr schnell besser, damit sie die nächste Zeit vollkommen genießen kann!

