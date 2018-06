Dagi Bee Hochzeit: Emotionalster Moment

Dagi Bees und Eugen Kazakovs Hochzeit vergangenes Wochenende auf Ibiza war wunderschön. Dagi verriet welcher Moment, der emotionalste für sie war.

Dagi Bee & Eugen Kazakov: Ihr schönster Moment

Es war der schönste Tag in ihrem Leben! Am vergangenen Wochenende gaben sich Dagi Bee und ihr Schatz Eugen Kazakov das Jawort. Nach drei Jahren Liebe feierten die Turteltauben ihre Traumhochzeit auf Ibiza. Seitdem gab es für die neugierigen Fans schon viele romantische Schnappschüsse. Jetzt teilte der YouTube-Star ein rührendes Detail: Dagi sprach über den für sie schönsten Moment bei der Zeremonie!

Dagi Bee & Eugen Kazakov: Magischer Moment

Der Ringtausch von Dagi und dem Filmemacher sorgte für einen echten Star-Auflauf auf der spanischen Insel. Neben Netzbekanntheiten wie Paola Maria und Web-Beauty Mrs. Bella waren aber natürlich auch die Familien der beiden vor Ort – und konnten Dagi in ihrem wunderschönen Brautkleid bestaunen und den ersten Kuss von Mann und Frau bewundern. Eine Kleinigkeit blieb aber auch den anwesenden Gästen verborgen, wie Dagi im "Gala"-Interview offenbarte, als sie ihrem Magic Moment verriet. "Als Eugen mir sein Gelübde ins Ohr geflüstert hat. Ein total intimer Moment, obwohl so viele Menschen dabei waren", strahlte die frischgebackene Ehefrau.

Dagi Bee & Eugen Kazakov: Absolutes Traumpaar

Schon kurz nach dem Ringtausch machte Dagi mit einem Instagram-Post deutlich: Eugen ist ihr Mr. Right! Zu einem gemeinsamen Schnappschuss schwärmte die Blondine von ihrer Hochzeit. Und auch Eugen kann sein Glück kaum fassen und jubelte im Netz: "Ich bin einfach immer noch sprachlos und überglücklich."

