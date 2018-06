Dagi Bee Hochzeit: Diese Stars feierten mit!

Die Hochzeit von Dagi Bee und Eugen Kazakov auf Ibiza war einfach nur perfekt – das fanden auch die vielen Stars, die zu den Freunden des Paares zählen…

Dagi Bee und Eugen Kazakov: Märchenhochzeit auf Ibiza

Dagi Bee könnte nicht glücklicher sein: Am Samstag wurde aus der 23-Jährigen offiziell Frau Kazakov. Die YouTuberin sah einfach nur wunderschön aus in ihrem schlichten Brautkleid und strahlte mit der spanischen Sonne um die Wette. Diesen unvergesslichen Tag teilte die blonde Schönheit natürlich mit ihren engsten Freunden – und unter denen waren auch viele bekannte Gesichter!

Paola Maria und Alexander Koslowski

Gerade erst hat das Influencer-Pärchen Paola und Alexander aka Sascha bekanntgegeben, dass es sein erstes gemeinsames Baby erwartet, doch jetzt feierten die beiden erst mal das Glück ihrer guten Freunde Dagi und Eugen!

Melina Sophie

Melina Sophie zählt zu den engsten Freundinnen von Dagi. Genau wie die frisch verheiratete Dagi ist auch Melina Sophie eine mega erfolgreiche YouTuberin, die durch ihren Channel „LifeWithMelina“ bekannt wurde. Früher haben die Girls oft zusammen YouTube-Videos gedreht. Obwohl Melina Sophie inzwischen in Island lebt, ließ die 22-Jährige es sich nicht nehmen, den wichtigsten Tag im Leben zusammen mit ihrer alten Freundin zu verbringen und nahm die weite Reise für Dagi gerne in Kauf.

Julien Bam

Dass der mega beliebte YouTuber Julien Bam und Dagi Bee befreundet sind, ist kein Geheimnis. Vor kurzem haben die beiden mit „Der Sandmann“ sogar einen gemeinsamen Song rausgebracht. Dass der 29-Jährige bei Dagis und Eugens Hochzeit war, wissen wir allerdings nur Dank Melina Sophie: Die postete in ihrer Insta-Story nämlich einen Schnappschuss, auf dem der Influencer zu sehen ist.

Instagram/melinasophie

Kayef

Auch der Düsseldorfer Rapper Kayef war auf Ibiza am Start. Den 23-Jährigen und die Braut verbindet eine jahrelange Freundschaft und die beiden haben sich gegenseitig bei ihren Karrieren immer unterstützt. Seine Freude für Dagi und Eugen drückte er Kayef auf Instagram aus: "Was für ein unglaublich schöner, überwältigender und spaßiger Abend. Da haben sich zwei Freunde einfach für immer verbunden und das in so einem umwerfenden Ambiente! Danke dass ich dabei sein durfte, es war mir wirklich eine Ehre!", schrieb er.

Topic

Keine große Überraschung: Auch Dagis bester Freund Topic ließ es sich nicht nehmen, für sie nach Ibiza zu fliegen. „Was ein schöner Tag gestern“, schrieb der DJ unter ein gemeinsames Bild mit der Braut auf Instagram.

Mrs. Bella

Sie hat mit Dagi bereits ihren Junggesellinnenabschied auf Mallorca verbracht und war jetzt eine von sechs wunderschönen Brautjungfern: Mrs. Bella! Die 25-jährige Beauty-Influencerin postete ein süßes Mädels-Pic zusammen mit der Braut auf Instagram und wünschte ihr und ihrem Eugen „alles Glück diser Welt“.

Sami Slimani

Völlig überwältigt von der traumhaften Veranstaltung war auch Sami Slimani: „Jedes Detail, die Musik, die gesagten Worte, eure Familien und Freunde - einfach alles, war traumhaft. Danke, dass ich Zeuge eurer Liebe werden durfte. Für die Zukunft nur das Beste für euch“, schrieb der Lifestyle-Blogger zu einem Foto mit Dagi zusammen.