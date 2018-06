Dagi Bee Hochzeit: Dauer-Party auf Ibiza

Drei Tage ist die Hochzeit von Dagi Bee und Eugen Kazakov nun schon her – doch das bedeutet für das frischgebackene Ehepaar nicht, dass die Party vorbei ist. Im Gegenteil!

Dagi Bee: Auch nach der Hochzeit feiert sie weiter

Dagi Bee (23) hat am Samstag ihrer großen Liebe Eugen (23) auf Ibiza das Jawort gegeben und danach ein rauschendes Fest mit Family & Friends gefeiert. Für Partystimmung hatte unter anderem Nico Santos („Rooftop“) gesorgt und alle zum dancen gebracht.

Doch wer schon mal auf Ibiza ist, reist natürlich nicht direkt nach dem Event wieder ab und düst zurück nach Hause. Denn Ibiza ist nicht nur eine traumhaft schöne Urlaubs-Insel, sondern auch als absoluter Party-Hotspot bekannt…

Dagi Bee: Party mit David Guetta

Dagi Bee war bereits einige Tage vor der Hochzeit nach Ibiza gereist und hatte dort dem angesagtesten Club der Insel einen Besuch abgestattet – dem Ushuaia! Dort scheint es der 23-Jährigen so gut gefallen zu haben, dass sie auch NACH der Hochzeit die erstbeste Gelegenheit nutzen wollte, dort nochmal so richtig abzufeiern. Mit am Start waren Dagis Cousine Tiny Tina, ihr bester Freund Topic – und natürlich ihr frisch angetrauter Ehemann Eugen Kazakov. Zu den krassesten Hits von „The Chainsmokers“ ließ die Party-Crew es dort nochmal so richtig krachen! Das Highlight des Abends war dann aber der Auftritt von Star-DJ David Guetta. „Das ist Leben“, schrieb Tiny Tina in ihrer Insta-Story zu diesem krassen Party-Erlebnis, das zumindest für sie das Ende eines unvergesslichen Ibiza-Trips darstellte.

