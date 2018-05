Dagi Bee: Geheime Infos zum Hochzeitstermin

Die Fans der beliebten YouTuberin Dagi Bee können es kaum noch erwarten, dass die 23-Jährige und ihr Verlobter Eugen endlich heiraten. In ihrem neusten YouTube-Video hat Dagi nun einen Hinweis gegeben, der ganz genau verrät, wann die beiden Turteltauben sich das „Ja“-Wort geben.

Hochzeit: Dagi verrät, wann es so weit ist

Die Follower des YouTube-Stars können sich freuen! Denn bei Dagi und ihrem Eugen werden schon ganz bald die Hochzeitsglocken läuten. In ihrem neusten YouTube-Video beantwortet die 23-Jährige Fragen von ihrer Community und spricht dabei natürlich auch über ihre bevorstehende Hochzeit. Klar, schließlich wollen die Fans der YouTuberin momentan nichts lieber wissen als den Hochzeitstermin. Und Dagi gibt dazu auch einen entscheidenden Hinweis: „Wir werden nicht im Mai heiraten, sondern in dem Monat, in dem ich und Eugen uns kennengelernt haben.“ Krass, damit steht nun also ganz offiziell der Monat für die Hochzeit fest: Juni!! Denn im Juni vor 3 Jahren haben sich Dagi und Eugen bei dem Musikvideo-Dreh von KC Rebells Song „Bist du real?“ in Marokko zum ersten Mal getroffen.

Dagi Bee und Eugen: Der Hochzeitstermin

Doch an welchem Tag im Juni werden sich die beiden das „Ja“-Wort geben? Da der Musikvideo-Dreh damals Anfang Juni stattgefunden hat, könnte es gut möglich sein, dass Dagi und Eugen auch Anfang des Monats heiraten. Das erste gemeinsame Foto des Paares hat Eugen am 12. Juni 2015 gepostet. Da kannten sich die beiden also bereits. Wir könnten uns daher gut vorstellen, dass das süße Traumpaar an einem der ersten beiden Wochenenden im Juni heiratet. Ganz sicher können wir uns aber wohl erst sein, wenn es dann tatsächlich so weit ist. Wir können es kaum noch erwarten!