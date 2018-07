Dagi Bee: Für ihre BF lässt sie Eugen allein

Seit ihrer Hochzeit am 23. Juni haben Dagi Bee und Eugen Kazakov es sich auf ihrer Lieblings-Insel Ibiza gemütlich gemacht. Doch jetzt ist die YouTuberin für ihre Freundin Paola Maria nach Berlin geflogen – und hat ihren Göttergatten allein in Spanien zurückgelassen!

Darum flog Dagi Bee wegen Paola Maria nach Deutschland

Frisch verheiratete Paare können sich wohl nichts Schöneres vorstellen, als die erste Zeit nach der Hochzeit rund um die Uhr zusammen zu verbringen. Doch für ihre BF Paola Maria (24) stieg Dagi Bee (23) ins Flugzeug und jettete für einen Tag nach Berlin… ganz ohne Eugen!

Doch auch wenn es Dagi sicher nicht leichtfiel, ohne ihren Mann zu sein, so war es doch eine echte Herzensangelegenheit für die Influencerin. Denn für Paola Maria ging gestern ein großer Wunsch in Erfüllung: Sie präsentierte ihre erste eigene Gesichtspflegelinie in Zusammenarbeit mit der Marke LVLY in Berlin! Klar, dass an so einem wichtigen Tag auch Dagi nicht an Paolas Seite fehlen durfte. Die freute sich nämlich megamäßig zusammen mit ihrer BF über ihren Erfolg!

Länger als einen Tag hielt Dagi es nicht ohne Eugen aus

Kaum war das Event mit Paola vorbei, stieg Dagi aber mir nichts, dir nichts zurück ins nächste Flugzeug und düste zurück nach Ibiza. Dort wartete Eugen schon ganz sehnsüchtig auf seine frisch angetraute Ehefrau und nahm sie direkt am Flughafen in Empfang. Doch die Zeit ohne seine Dagi hatte sich der 24-Jährige so angenehm wir möglich gestaltet und sie sich beim Feiern vertrieben – der aktuellen Lieblingsbeschäftigung des Neu-Ehepaars. Aber warum auch nicht, Ibiza ist ja nicht umsonst als Party-Insel bekannt.

Keine richtigen Flitterwochen für Dagi Bee und Eugen?

Doch die Fans fragen sich langsam: Was ist eigentlich in Sachen Flitterwochen bei Dagi Bee und Eugen Kazakov geplant? Ein typischer Honeymoon sieht schließlich normalerweise anders aus, als gemeinsam mit Freunden auf Ibiza Dauer-Party zu feiern. Wir dürfen gespannt sein, wo es das Ehepaar Kazakov als nächstes hinverschlägt…