Dagi Bee: Freund Eugen ist jetzt in ihren Videos dabei!

Dagi Bee und ihr Freund Eugen Kazakov sind eines der Youtube-Traumpaare in Deutschland. In Dagis Videos spielte Eugen bislang allerdings eine untergeordnete Rolle. Bislang war der Dreh- und Schnitt-Profi eher hinter der Kamera aktiv. Ganz anders als bei Bibis Beauty Palace und Julienco, die mittlerweile fast nur noch zusammen in ihren Clips zu sehen sind.

Doch das ändert sich jetzt: Dagi Bee und Freund Eugen haben ab sofort sogar ein eigenes Format bei Youtube!

Dagi Bee: "Dagi vs. Eugen" bei Youtube

Dagi Bee präsentierte ihren Fans am vergangenen Sonntag ein neues Video bei Youtube: "Dagi vs. Eugen". Gemeinsam mit ihrem Freund stellte sie sich im Trampolinpark "Jump House" drei Challenges. Und wie es sich bei einer guten Challenge gehört, erwartete den Verlierer natürlich auch eine fette Bestrafung - in diesem Fall traf es Eugen. Das ganze Video von Dagi Bee und Eugen findest Du hier:

Dagie Bee und Freund Eugen Karzakov sind seit etwa 1,5 Jahren offiziell zusammen. Dafür hat es ganz schön lang gedauert, bis die beiden endlich mal gemeinsam vor der Kamera ein richtiges Video gedreht haben. Aber wir sind uns sicher: Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass das Traumpaar zusammen Youtube unsicher macht ;)

Was haltet ihr von "Dagi vs. Eugen"?

